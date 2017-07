MacBook Air im Sonderangebot: Einsteiger-Notebook für unter 900 €

MacBook Air Early 2015 für 879 Euro

Seitdem Apple im Frühjahr 2015 das MacBook ohne Namenszusatz wiederbelebt hat, steht das MacBook Air als Einsteiger-Gerät auf dem Abstellgleis. Zwar erhielt das 2015er Modell auf der diesjährigen WWDC noch einen aktualisierten Prozessor, doch es ist durchaus abzusehen, dass diese Produktkategorie keine großen Sprünge mehr vor sich hat, bevor sie endgültig durch das 12''-MacBook ersetzt wird.Dementsprechend handelt es sich bei dem heutigen Sonderangebot von Cyberport (Store: ) um eine der letzten Ausführungen des klassisch dünnen Apple-Notebooks. Das MacBook Air von Anfang 2015 enthält noch mit dem älteren Intel Core i5 Prozessor mit 1,6 GHz, ist aber ansonsten mit der aktuellen Version identisch. Die Basiskonfiguration mit 128 GB SSD ist heute auf 879 Euro reduziert. Das ist 50 Euro weniger als der übliche Cyberport-Preis und sogar 220 Euro weniger als bei Apple. Im Netz gibt es zwar mitunter nochmal deutlich günstigere Preise, bei diesen scheint es sich aber um Lockangebote zu handeln.Das Angebot gilt nur für den Vorratsbestand von 100 MacBook Airs und höchstens bis morgen früh um 9 Uhr. Nach einem Klick auf Kaufen zeigt die Rechnung zunächst die normalerweise anfallenden 929 Euro als Preis an. Erst am Ende der Auflistung gibt es den Aktionsrabatt namens »Gutschein Cybersale« im Wert von 50 Euro, der zum Endpreis von 879 Euro führt. Bei Standardzustellung fallen keine weiteren Versandkosten an. Optional können Käufer für 199 Euro den AppleCare Protection Plan für MacBooks hinzubuchen, welcher die Garantie auf von den üblichen 12 auf 36 Monate erweitert und exklusiven Service durch Apple-Experten sicherstellt.Das MacBook Air verfügt über ein Display mit 13,3 Zoll Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 1440 x 900 Pixeln. Der Arbeitsspeicher umfasst 8 GB und für den Akku verspricht Apple eine Laufzeit von 12 Stunden bei normaler Nutzung. An Anschlüssen weist das 1,7 cm dicke Gerät zweimal USB 3, einmal Thunderbolt 2, eine 3,5-mm-Kopfhörerklinke und einen SDXC-Kartenslot auf. Da es aus der Zeit vor USB-C stammt, enthält es auch noch den magnetischen MagSafe-Anschluss für das Stromkabel.