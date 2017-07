MTN sucht Bilder von »Blüten und Blättern«; Sieger der letzten Themenwochen

Die letzten Gewinner

Eine naturbetonende Entscheidung trafen die Mitglieder der MacTechNews-Community in den vergangenen Wochen, als sich eine Mehrheit in der Themenwoche-Umfrage für die Überschrift »Blüten und Blätter« entschied. Seien es besonders formschöne Blätter, besonders bekannte Blüten oder Objekte, die nur im übertragenden Sinne Blüten oder Blätter sind, all das ist in den kommenden sieben Tagen in unsere Themenwochen-Sektion der MTN-Galerie gesucht.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen. Mittlerweile läuft die Aktion seit vielen Jahren und hat sich zu einer festen Institution auf unserer Seite entwickelt. Alle Mitglieder der Community können nicht nur eigene Beiträge einbringen, sondern auch die Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende der Themenwoche ein Siegerbild. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Im letzten Monat suchten wir Motive, die nicht so waren, wie sie aussahen (»Es ist nicht so, wie’s aussieht«). Am beliebtesten war HuHaHanZ’ Dokumentationeines Zusammentreffens von Katz und Maus. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Davor suchten wir den interessantesten »Staubfänger«. Der beliebteste Beitrag war BeatWalkers »Kühlrippe« eines alten Mac Pro.Bei den Hardware-Schätzen der 135. Themenwoche gewann der Nutzer cathedral mit seiner »Apple Powerbook Geschichte«.