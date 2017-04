Logitech zeigt Knöpfchen: HomeKit-kompatibler POP Smart Button angekündigt

Logitech hat angekündigt, den im vergangenen Herbst vorgestellten "POP Smart Button" in einer zweiten Generation zunächst exklusiv über die Apple Stores auszuliefern, welche zu HomeKit kompatibel ist. Damit lassen sich mit dem Schalter verschiedene Aktionen auch über HomeKit auslösen - beispielsweise das Licht ausschalten, die Tür verschließen oder die Temperatur der Heizung erhöhen. Um verschiedene Aktionen über einen Schalter zu ermöglich, beherrscht dieser drei Gesten: Einfaches Drücken, doppeltes Drücken und langes Drücken.Für den kabellosen Betrieb des Schalters benötigt man einen Akku oder eine Batterie, welche bei der ersten Generation eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren ermöglichte. Ob wie bei der ersten Generation eine POP Smart Bridge für die Wandsteckdose erforderlich sein wird, ist noch unklar. Das bei Apple erhältliche Starter Kit wird mit 59,95 US-Dollar anscheinend günstiger als die der erste Generation mit 129 Euro ausfallen.Die Schalter wird es auch in der zweiten Generation in vier Farben geben, sodass sich definierte Funktionsgruppen bei Bedarf auch farblich voneinander unterscheiden lassen. Zur Auswahl stehen wieder Grau, Rot, Türkis und Weiß. Zusätzliche Schalter werden mit 39,95 US-Dollar zu Buche schlagen, was umgerechnet mit Mehrwertsteuer ungefähr 45 Euro entspricht.