Live-Ticker - Die wichtigsten Punkte des Apple-Events

Vor dem Event

Der Saal ist wie erwartet deutlich kleiner, als man dies von Apple-Großveranstaltungen gewöhnt ist

Phil Schiller ist auf anwesend und unterhält sich derzeitig mit Besuchern

Apple hat den Ablaufplan des heutigen Events bekanntgegeben - demnach wird die Hauptpräsentation etwa eine Stunde in Anspruch nehmen

Unter den Anwesenden ist nicht nur die Presse, sondern auch viele Studenten

Wie schon im Vorfeld bekannt wurde, gibt es diesmal keinen Live-Stream des Events

Angela Ahrendts (Leiterin der weltweiten Apple Stores) ist ebenfalls auf dem Event anwesend

Auch Al Gore wurde unter den Besuchern ausgemacht

Derzeitig wird im Auditorium Bob Marley gespielt und alle Besucher haben nun einen Platz gefunden

Im Saal ertönte nun der Hinweis, dass die Veranstaltung in Kürze beginnen wird

Die Lichter im Auditorium werden nun gedimmt

Event beginnt

Die Veranstaltung wird mit einem Video begonnen - ein Schüler redet über die Wichtigkeit von Kreativität

Tim Cook ist nun auf der Bühne und begrüßt die Besucher - man sei sehr stolz, diese Veranstaltung hier in Chicago abhalten zu können

Apple arbeitet mit der Schulverwaltung in Chicago zusammen, um 370.000 Schülern und Studenten das Programmieren beizubringen

Cook: Apple habe große Interesse and Bildung. Bereits vor 40 Jahren habe man die Wichtigkeit von Bildung und IT erkannt und gefördert

Swift Playgrounds bietet, egal ob zu Hause oder im Klassenzimmer, eine optimale Möglichkeit, spielerisch ans Programmieren herangeführt zu werden

Durch ein Programm namens "ConnectEd" will Apple über 100 Schulen, die bisher über keine IT-Bildungsprogramme verfügen, ausstatten

Derzeitig spricht Kathleen Richardson, eine ehemalige Lehrerin und jetzige Apple-Mitarbeiterin über "ConnectEd"

Cook hebt nun eine Schule in Shanghai hervor, welche einzig und allein auf iPads als Unterrichtsmaterial setzt

Nun zum iPad

Craig Joswiak betritt nun die Bühne, um über das iPad zu reden

Durch die Einfachheit und den großen Touch-Screen sei das iPad prädestiniert für den Bildungsmarkt. Auch Apps wie iWork, GarageBand, Clips und iMovie werden viel genutzt

Im App Store gibt es derzeitig 200.000 Apps, die für den Bildungsmarkt gemacht sind. Über eine Million Apps sind insgesamt für das iPad verfügbar

Nun spricht Cassey Williams, Lehrerin aus London, über den erfolgreichen Einsatz von iPads an Schulen

Craig Joswiak sagt, dass Apps auf dem iPad Browser-basierten deutlich überlegen seien - ein Seitenhieb gegen Googles Chromebook und Tablet

Nun Für Schulen wird die 9,7"-Variante des iPads ab sofort für 299 Dollar zur Verfügung stehen

Das neue iPad

Nun wird ein Video zur neuen iPad-Generation gezeigt - zu sehen ist unter anderem ein Apple Pencil . Dies bedeutet, dass nicht nur das iPad Pro den Apple Pencil einsetzen kann, sondern nun auch das normale iPad

. Dies bedeutet, dass nicht nur das iPad Pro den Apple Pencil einsetzen kann, sondern nun auch das normale iPad Das neue iPad wird weiterhin über Touch ID verfügen und nicht über das von iPhone X bekannte Face ID

Vom Design her scheint sich beim neuen iPad nichts geändert zu haben

Apple wird die iWork-Suite, bestehend aus Numbers, Keynote und Pages an den Apple Pencil anpassen

Das Erstellen von digitalen Büchern wird ab sofort in Pages für iOS integriert und bringt eine große Anzahl an Vorlagen für interaktive, digitale Bücher mit

Das neue iPad - die Specs

A10 Fusion-Prozessor

300 Megabit LTE

10 Stunden Batterielaufzeit

8 Megapixel-Kamera

HD-Front-Kamera

GPS-Unterstützung + Kompass

450 Gramm schwer

Stereo-Lautsprecher

Das neue iPad kostet 329 Dollar in der Basis-Konfiguration und 299 Dollar für Schulen

und 299 Dollar für Schulen Vorbestellt werden kann das neue iPad ab sofort - ausgeliefert wird es noch in dieser Woche

Das aktualisierte iWork-Paket steht ab sofort zum Download bereit - zusammen mit einer neuen GarageBand-Verson und einem Update für Clips

Augmented Reality auf dem neuen iPad

Gerade wird auf der Bühne ein Video zu Augmented-Reality-Apps auf dem neuen iPad gezeigt, welche mit ARKit umgesetzt wurden

Greg Joswiak sagt, dass das neue iPad mit A10-Fusion-Prozessor deutlich schneller sei als jedes Chromebook und fast jeder PC

iPad mit mehreren Nutzern

Greg Joswiak spricht nun über gemeinsam genutzte iPads und wie man Apple School Manager für das erstellen und verwalten von einer großen Anzahl von Apple IDs effizient nutzen kann

Es lassen sich über 1.500 Apple IDs in unter einer Minute für alle Schüler anlegen

Schüler und Studenten erhalten nun kostenfrei 200 GB Speicherplatz (vormals 5 GB)

Mehrere Nutzer lassen sich auf einem iPad allerdings nur in Bildungseinrichtungen nutzen - für normale Endkunden steht diese Funktionalität nicht bereit. Auch bleiben wohl die iCloud-Speicherpläne für Normalkunden bei 5 GB ohne Mehrkosten

Weiter mit Apple im Bildungsmarkt…

Susan Prescott von Apple ist nun auf der Bühne und stellt die Classroom-App für den Mac vor

Das Design und die Funktionalität der App orientieren sich stark an der iPad-Variante

"Classroom for Mac" steht als öffentliche Beta-Version im Juni zum Download bereit (wahrscheinlich zur WWDC 2018)

Eine weitere, kostenfreie App namens "Schoolwork" soll es erlauben, dass Lehrer Lernmaterial und Hausaufgaben einfach und schnell an Schüler über Apples iCloud-Infrastruktur verteilen können

"Schoolwork" wird ebenfalls im Juni erscheinen und ein neues Entwickler-Framework namens "ClassKit" zur Entwicklung von Bildungsanwendungen nutzen

Fortbildungsprogramm: Apple Teacher

Um Lehrer das Apple-Ökosystem näherzubringen, hat Apple mit "Apple Teacher" ein Fortbildungsprogramm ins Leben gerufen

Hierbei können Lehrer Medallien für das Ausfüllen von Tests und Fragebögen erhalten, um sich weiterzubilden

Insgesamt wurden schon über eine Million dieser Apple-Teacher-Medallien vergeben

Nikole Blanchard, teilnehmende Lehrerin am "Apple Teacher"-Programm, spricht nun über ihre Erfahrungen

"Everyone Can Code"

Susan Prescott ist nun zurück auf der Bühne und spricht über Apples "Everyone Can Code"-Initiative

Swift sei die am schnellsten wachsende Programmiersprache weltweit, so Prescott

Apple hat Swift Playgrounds für iPad mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt

Swift Playgrounds wird in Kürze auch Kurse zur Programmierung von Augmented-Reality-Anwendungen erhalten

Kurse aus Swift Playgrounds können in Apples neue "Schoolwork"-App aufgenommen werden

Kasia Derza, Grundschullehrer aus Chicago, spricht nun darüber, wie erfolgreich selbst bei jungen Schülern die Swift-Playgrounds-App ist

Neu: "Everyone Can Create"

Angelehnt an "Everyone Can Code" gibt es nun eine neue Apple-Initiative: "Everyone Can Create"

Hierbei dreht es sich um das Erstellen von Filmen, Fotografie, Musik und bildende Kunst

Apple will mit der neuen Initiative eine Menge von Lehrmaterial für die vier Bereiche zur Verfügung stellen

Noch heute wird eine Vorabversion von "Everyone Can Create" erscheinen - mehr Inhalte werden bis Sommer diesen Jahres verfügbar sein

Ende

Tim Cook ist nun zurück auf der Bühne. "Dies sei ein wichtiger Tag für Apple - wir hoffen, dass dies auch ein wichtiger Tag für Schüler, Studenten und Lehrer auf der ganzen Welt ist", so Cook.

Cook fasst noch einmal die wichtigsten Punkte des heutigen Tages zusammen: Das neue 9,7"-iPad mit Apple-Pencil-Unterstützung, AR-Apps, Updates für iWork, GarageBand und Clips sowie die "Everyone Can Create"-Initiative

Noch einmal betont Cook, wie wichtig Bildung für Apple sei - und in dieser Form kann nur Apple mit seinen Produkten bei der Bildung behilflich sein

Zum Ende der Veranstaltung wird ein weiteres Video gezeigt, wie viel Spaß Kinder beim Lernen mit dem Apple iPad haben

Die Lichter im Saal gehen an - die Veranstaltung ist nun zu Ende

Um 17 Uhr beginnt Apples Bildungs-Event mit dem Titel "Let's take a field trip" in Chicago. Da die Ankündigungen diesmal nicht von ähnlicher Tragweite wie eine normale WWDC-Keynote oder das alljährliche Herbst-Event sind, berichten wir diesmal auf der normalen Seite. In dieser Meldung finden Sie stichpunktartig alle wichtigen Punkte des Events. Sofern es dazu bereits eine fertige Newsmeldung gibt, verlinken wir die Artikel direkt in dieser Zusammenstellung. Die Meldung wird fortlaufend aktualisiert.