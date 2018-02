LibreOffice 6.0: Verschlüsselung per OpenPGP und viele weitere Neuerungen

Erweiterte Notebookbar, neues Formular-Menü

Mehr Datenschutz durch OpenPGP

LibreOffice hat ein großes Update erhalten und steht in Version 6.0 für macOS, Windows und Linux bereit. Die Aktualisierung der Open-Source-Alternative zu kommerziellen Angeboten wie Microsoft Office bietet viele Neuerungen. Außer den hinzugekommenen Features für die Einzelanwendungen – darunter Writer, Calc und Impress – ermöglicht LibreOffice durch die Integration des Verschlüsselungsstandards OpenPGP zudem einen höheren Datenschutz für Dokumente.Die Notebookbar (Symbolband) bleibt zwar auch in LibeOffice 6.0 eine experimentelle Funktion, fortan sind aber zwei zusätzliche Varianten verfügbar: Grouped Bar (Writer, Calc, Impress) und Tabbed Compact (Writer). Über die gebündelten Symbole lassen sich Befehle schneller finden. Nutzer können zudem Sonderzeichen in einer Favoriten-Ansicht speichern.Writer enthält ein neues Formular-Menü, das es vereinfacht, entsprechende Dokumente zu erstellen. Die Find-Toolbar verfügt über eine Dropdown-Liste mit Vorschlägen für diverse Sucharten, um die Navigation innerhalb der Funktion zu beschleunigen.Der Im- und Export von Dateien wurde ebenfalls erweitert. LibreOffice kann Writer-Dokumente jetzt auch als ePub speichern. Hinzu kommt die Möglichkeit, QuarkExpress-Dateien zu importieren.LibreOffice stellt die Option bereit, ODF-Dokumente via OpenPGP zu verschlüsseln. Um das Feature zu aktivieren, müssen Anwender eine für das jeweilige Betriebssystem bestimmte GPG-Software installieren.Alle Neuerungen von LibreOffice 6.0 finden sich in den Release Notes . Die kostenlose Office-Softwaresammlung steht ab sofort zum Download bereit