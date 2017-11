Lass laufen: WhatsApp-Update bringt Erleichterung für Sprachnachrichten-Fans

Slider für Daueraufnahmen

Bild-in-Bild

Whatsapp ist als weltweit führender Textnachrichten-Dienst bekannt. Aber wie die meisten Messenger erlaubt auch die Facebook-Tochter, statt auf Text auf gesprochene Worte zu setzen und als Audiodateien hin und her zu schicken. Dies ist zwar deutlich datenintensiver, aber für Betonung und Stimmenspiel sicherlich sinnvoll. Das jüngste App-Update (Store: ) unterstützt den Nutzer jetzt bei der Erstellung besonders langer Sprachnachrichten.Denn üblicherweise nimmt die App die Stimme nur so lange auf, wie man auf die Mikrofontaste in der rechten unteren Display-Ecke drückt. Bei Meistern des ausführlicheren Monologs konnte dies schon zu dem einen oder anderen Fingerkrampf führen. Jetzt haben die Entwickler einen Slider eingebaut, der beim Drücken des Mikrofons erscheint. Wischt man hier nach oben, nimmt das Gerät auch dann weiter auf, wenn der Nutzer seinen Finger vom Display löst. Erst mit dem Abschicken der Nachricht endet die Aufnahme.Vor dem Erstellen stundenlanger Aufnahmen sollte man sich jedoch stets vor Augen führen, dass Sprachnachrichten vergleichsweise viel Speicherplatz benötigen, selbst wenn man sie nach dem Anhören auch wieder löschen kann. Trotzdem muss der jeweilige Empfänger die Daten erstmal gegebenenfalls über sein Mobilfunk herunterladen, was zu einem rascheren Verbrauch des verfügbaren Volumens führen kann. Außerdem ist zu beachten, dass es während einer Daueraufnahme nicht möglich ist, andere Medien abzuspielen oder den Chat-Partner zu wechseln.Eine weitere Neuerung der App in Version 2.17.81 betrifft per Nachricht geteilte YouTube-Videos. Ähnlich wie in der YouTube-App können sie nun als Bild-in-Bild-Video in eine Display-Ecke minimiert werden. So ist es möglich, auch beim anderweitigen Nutzen von WhatsApp, etwa in anderen Chats, das entsprechende Video weiterhin anzuschauen. WhatsApp ist kostenlos und erfordert mindestens iOS 7.0, sowie etwa 150 MB freien Speicher auf dem iPhone.Weiterführende Links: