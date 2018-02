Kurzmeldungen: 2. Staffel Carpool Karaoke, Lautsprecher-Ringe, Endlosschleife zwischen Siri, Google und Alexa

Apples Carpool Karaoke geht weiter

Nicht nur der HomePod malt Ringe aufs Holz

Wenn sich drei intelligente Lautsprecher miteinander unterhalten

Offensichtlich hat Apples eigenproduzierte TV-Serie Carpool Karaoke genügend Zuschauer angezogen, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Wie CBS meldet, verlängert Apple das Format nämlich um eine zweite Staffel. Noch keine Details wurden zur Zeitplanung bekannt, also wann die Dreharbeiten beginnen und ob die Ausstrahlung noch in diesem Jahr erfolgt. Bei Carpool Karaoke befinden sich zwei oder mehr Prominente in einem Auto, unterhalten sich über verschiedene Dinge, blödeln herum oder müssen sich mit bestimmten, überraschenden Situationen befassen. Um auf Carpool Karaoke zuzugreifen ist ein Abo von Apple Music erforderlich. Die erste Folge der eingekauften Serie (die Idee selbst stammte nämlich nicht von Apple) erschien im vergangenen August. Zuvor war Carpool Karaoke Bestandteil der "Late Late Show" von James Corden.Nach Auslieferung des HomePods wurde bekannt, dass der Lautsprecher auf bestimmten Oberflächen unschöne Ringe entstehen lässt. Diese können zwar leicht beseitigt und mit einer Unterlage vermieden werden, dennoch jagte das Verhalten wohl manch einem Nutzer Schrecken ein. Betroffen ist geöltes oder gewachstes Holz, andere Oberflächen führen nicht zu Hinterlassenschaften des Silikonfußes. Apple reagierte rasch und gab an, dies sei normal und betreffe alle vergleichbaren Produkte. Einem Artikel von Tom's Guide zufolge stimmt dies - tatsächlich verursachte im Test auch ein Sonos One Muster auf dem Holz. Wie so oft sorgt dies aber für weitaus weniger Diskussionen, als wenn bei einem Apple-Produkt überraschende Nebenwirkungen auftreten...Ein Experiment stellt die drei Lautsprechersysteme HomePod, Google Home und Amazon Echo nebeneinander und versucht, eine fortlaufende Unterhaltung zu erzeugen. Das Ziel war, diese 48 Stunden lang aufrecht zu halten. Der Startschuss ist die Bitte an Siri, aktuelle Erinnerungen vorzulesen - die Antwort darauf enthält ein "Ok, Google", was wiederum Google Home aktiviert. Da Google Home nun mit einem Satz antwortet, der eine Frage an Alexa richtet, antwortet Alexa mit dem eingespeichert Eintrag - beginnend mit "Hey Siri". Daraufhin wiederholt sich das ganze Spiel von vorne. Auch wenn sich die Assistenten auf diese Weise immer wieder gegenseitig befragten, 48 Stunden ohne Fehler waren nicht möglich. Nach Viereinhalb Stunden hatte Siri zweimal Verständnisprobleme, Alexa war dreimal überfordert - Google Home konnte einmal den Gesprächsfluss nicht mehr in Gang halten.