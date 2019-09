Kurz notiert: watchOS 5.3.2 erschienen, Apples langsamer Umstieg auf die eigene Programmiersprache Swift

Apples langsamer Umstieg auf Swift

Nachdem Apple mit iOS 12.4.2 ein-Update freigab, welches sich lediglich an ältere iPhone- und iPad-Baureihen richtet, gibt es für das Betriebssystem der Apple Watch ebenfalls eine solche Aktualisierung. So lässt sich ab sofort watchOS 5.3.2 laden, allerdings nur für Nutzer einer Apple Watch Series 1 und Series 2. Diese 2016 auf den Markt gekommenen Modelle können momentan nämlich noch nicht den Schritt zu watchOS 6 gehen. Apple versprach, das große Update erst zu einem späteren Zeitpunkt für die älteren Uhren-Modelle freizugeben. Zumindest liefert watchOS 5.3.2 nun aber Sicherheitsverbesserungen nach. Der Beschreibung zufolge wäre es theoretisch möglich gewesen, dass ein Angreifer ohne Wissen des Nutzers Code auf der Uhr ausführt. Wie üblich gilt: Um das Softwareupdate auszuführen, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen und mindestens 50 Prozent Restkapazität aufweisen.Mehr als fünf Jahre liegt Apples erste Präsentation der neuen, hauseigenen Programmiersprache Swift nun schon zurück. Obwohl viele Entwickler inzwischen auf den Zug aufgesprungen sind, hielt sich Apple auffallend zurück – selbst neue Programme entstanden noch in der altgedienten Sprache Objective-C. Dafür gibt es gute Gründe. Einerseits ergibt es wenig Sinn, gut funktionierende Komponenten neu zu entwickeln, nur um eine andere Sprache verwenden zu können. Andererseits war Swift auch noch im steten Wandel begriffen.Erst mit Swift 5 führte Apple ein "stabiles" Application Binary Interface ein – damit sind Programmierbibliotheken kompatibel mit Swift-Apps, welche mit unterschiedlichen Swift-Versionen geschrieben wurden. Mit Swift 5.1 deklarierte Apple auch die Schnittstellen von Modulen als stabil. Eine Analyse ergab, dass in iOS 13 bereits doppelt so viele Binaries unter Verwendung von Swift wie iOS 12 enthält. Insgesamt ist Swift-Code in iOS und macOS damit noch immer eher die Ausnahme, allerdings weitet Apple den Einsatz nun eindeutig aus.