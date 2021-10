Kurz: Apple kündigt die "Tech Talks" an +++ Vertrieb des MacBook Pro über offiziellen Amazon-Kanal

Apples offizieller Amazon-Kanal: MacBook Pro 14" und 16"

Apple hat ein neues Angebot ins Leben gerufen, das sich an Entwickler richtet und direkte Unterstützung bieten soll. Die kommenden acht Wochen (25. Oktober bis 17. Dezember) umfassen der Programmbeschreibung zufolge mehr als 100 Live-Sessions und 1500 Sprechstunden. Im Rahmen besagter "Tech Talks" ist es möglich, Online-Unterhaltungen mit Apple-Fachleuten zu führen – die Gesprächsdauer wird auf 30 Minuten angesetzt. Außerdem gibt es Sessions mit Live-Präsentationen und anschließenden Fragerunden. Einen genaueren Überblick zum Ablauf sowie zur Registrierung bietet die Veranstaltungsseite . Berechtigt ist jeder Teilnehmer des Entwicklerprogramms, es fallen keine weiteren Kosten an. Um Rücksicht auf die verschiedenen Zeitzonen zu nehmen, finden die Live-Sessions rund um die Welt statt, Apple nennt unter anderem Bangalore, Cupertino, London, Mexiko City, São Paulo, Seoul, Shanghai, Singapur, Sydney, Tel Aviv und Tokio.Direkt nach dem Apple-Event konnte man das neue MacBook Pro 14" und 16" bestellen, ganz am Anfang aber nur direkt bei Apple. Inzwischen werden allerdings auch die weiteren Kanäle bedient, darunter auch Apples offizieller Amazon-Kanal (siehe ). Allerdings gilt diesmal nicht die früher oft gemachte Beobachtung, dass Cupertino sich selbst preisliche Konkurrenz macht – die Preise sind nämlich allesamt einheitlich. Demnach kostet das MacBook Pro 14" mindestens 2249 Euro , beim MacBook Pro 16" sind es mindestens 2749 Euro. Als frühestes Lieferdatum ist der 26. Oktober hinterlegt, also Dienstag kommender Woche. Blickt man hingegen auf die Angaben in Apples eigenem Online Store, so sehen die Prognosen deutlich pessimistischer aus. Demnach kann das MacBook Pro 14" nicht vor dem 15. November verschickt werden, im Falle des MacBook Pro 16" ist noch mindestens eine weitere Woche Wartezeit erforderlich. Je nach Konfiguration springt die Anzeige sogar auf Mitte bis Ende Dezember um, beispielsweise beim Modell mit 64 GB Unified Memory und 4 TB SSD.