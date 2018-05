Kauft Apple das Verlagshaus von Wired, Ars Technica, Vogue und Co.?

Auf bis zu zwei Milliarden Dollar wird der Wert des weltweit tätigen Verlages Condé Nast geschätzt. Auch wenn vielen die Bezeichnung des Unternehmens vermutlich nicht bekannt war, so tragen dessen Publikationen große Namen. Von Condé Nast vertrieben werden hierzulande beispielsweise die Mode- und Lifestyle-Magazine Vogue, Glamour, GQ und GQ Style und Architectural Digest (AD). Auch die von Mercedes-Benz, Douglas, s.Oliver oder Schwarzkopf angebotenen Kundenmagazine stammen von einer Unternehmenstochter. Im IT-Bereich besonders erwähnenswert sind das 1993 gegründete Wired Magazine sowie Ars Technica. Einem Bericht zufolge erwägt Apple, den Mediengiganten zu übernehmen. Sollten die Angaben stimmen, dann wird Apple das Verlagshaus aber wohl nicht wie bisher weiterführen, denn Condé Nast arbeitet seit Jahren stark defizitär.Aus taktischen Gründen könnte eine solche Übernahme für Apple aber ins strategische Konzept passen, denn sie wäre eine konsequente Weiterentwicklung anderer Entscheidungen. Erst kürzlich hatte Apple nämlich einen digitalen Magazin-Service namens Texture aufgekauft, der es für feste monatliche Beträge ermöglicht, auf alle der enthaltenen Magazine zuzugreifen (Zur Meldung: ). Berichten zufolge plant Apple, ein solches Angebot weiterzuentwickeln und unter eigener Fahne zu führen. Nach Apple Music mit einer Musik-Flatrate arbeite Apple demnach an der zweiten Generation von Apple News, das einem ähnlichen Abo-Konzept folgen soll. Stünde Apple direkt ein großes Verlagshaus wie Condé Nast zur Verfügung, gestaltete sich die Umsetzung sicherlich sehr viel leichter.Der CEO von Condé Nast wollte den Bericht des Guardians allerdings nicht bestätigen und gab nur sehr knapp an, das Unternehmen stehe nicht zum Verkauf. Ob man derlei Aussagen aber Glauben schenken darf, sei einmal dahingestellt. Wenn Apple in der Vergangenheit Unternehmen kaufte, so gab es im Vorfeld noch nie eine Bestätigung. Gegründet wurde Condé Nast übrigens vor 110 Jahren – von einem Unternehmer namens Condé Montrose Nast.