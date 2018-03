KGI: Neues iPad 9,7'' erhält Apple-Pencil-Unterstützung

Weitere iPad-Features

Wenn Apple Lehrern und Dozenten morgen Einlass zum jüngsten Apple-Event »Let's take a field trip« gewährt, dürfte es auch erstmals in diesem Jahr neue Hardware geben. Bezüglich des fast schon als sicher geltenden 2018er Modells des iPad 9,7'' geht Ming-Chi Kuo von KGI Securities, dass das Hauptfeature des neuen Geräts die Unterstützung des Apple Pencil ist. Bislang ist Apples Eingabestift mit Druckstärkesensibilität und Winkelberechnung auf die Highend-Tablets mit dem Namen iPad Pro und deutlich höheren Verkaufspreisen beschränkt.Einen Hinweis darauf gaben bereits die Einladungskarten, auf denen das Apple-Logo mit einem durchgezogenen, aber die Dicke verändern Strich gemalt wurde. Ein solches Ergebnis würde der Apple Pencil hervorbringen, deswegen spekulierten einige bereits über eine 2. Generation des Stiftes, worüber es aber ansonsten keinerlei Gerüchte gab. Mit der Kompatibilität des iPad 9,7'' mit dem Apple Pencil würde die Attraktivität beider Geräte deutlich erhöht. Gleichzeitig wäre es möglich, dass Apple noch weiteres Zubehör speziell für das Niedrigpreis-iPad vorstellt, um es besonders für Schulen attraktiv zu machen. In Bildungseinrichtungen ist das Chromebook seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch, aber Apple möchte in diesem Bereich zum Gegenschlag ausholen.Neben der Stiftunterstützung ist beim neuen iPad mit einem aktualisierten Chip zu rechnen (das 2017er Modell trug noch den A9-Chip). Ansonsten ist nicht mit vielen Neuerungen zu rechnen, insbesondere nicht mit dem rahmenlosen Design und Face ID, welches angeblich noch in diesem Jahr Eingang in die iPad-Pro-Reihe finden soll. Beobachter vermuten aber, dass Apple im Preis sogar noch ein wenig unter die jetzigen 399 Euro für die Basisausstattung gehen könnte. Apples seit letztem Jahr gefahrene Strategie, die iPad-Sparte in eine Niedrigpreis- und eine Highend-Variante aufzuteilen, zeigt am Markt Wirkung. Apple stemmt sich dort gegen die ansonsten abflauenden Nachfrage nach Tablets.Neben den neuen iPads ist auf dem morgigen Event mit viel bildungsspezifischer Software zu rechnen. Außerdem steht auch der längst angekündigte Marktstart der AirPower-Station zum kabellosen Laden von iPhone X, iPhone 8, Apple Watch und AirPods an. Schließlich und endlich könnte der HomePod in neuen Ländern auf den Markt kommen, darunter Deutschland.