Instagram greift YouTube und Snapchat mit längeren Video-Formaten an

Längere Videos für Alle

Entwickelt sich Instagram zur Entertainment-Plattform?

Kampf der Clip-Giganten

Bei Instagram sollen die Nutzer in Zukunft auch längere Videosequenzen veröffentlichen können. Die Fotoplattform hebt die Maximallänge von 60 Sekunden auf 60 Minuten, berichtet das Wall Street Journal. Zusätzlich kam nun ein Bericht auf, die Facebook-Tochter wolle künftig professionelle Videoclips von Influencern und anderen Social-Media-Akteuren produzieren lassen.Mit bis zu einer Stunde Filmlänge rückt Instagram der Videoplattform YouTube zu Leibe. Angeblich will Instagram die Entscheidung erstmal zeitlich begrenzen, am Ende kann sich die Plattform auch noch dagegen entscheiden. Die neue Funktion soll ihren Schwerpunkt auf Vertikal-Videos haben – ähnlich den Instagram-Stories, die bereits im Hochformat angelegt sind. Momentan sind die Stories auf eine Länge von 15 Sekunden begrenzt. Videos im Hauptbildschirm dürfen 60 Sekunden lang sein. Die Ankündigung des langen Formats ist laut Bericht am 20. Juni zu erwarten.Mehrere Quellen haben TechCrunch berichtet, dass Instagram plant, einen eigenen Bereich mit Scriptshows, Musikvideos und Videoblogs einzurichten. Die Clips sollen zwischen 5 und 15 Minuten Länge haben und wahlweise in 4k-Auflösung vorliegen. Um Produzenten für das neue Angebot zu finden, traf sich Instagram mit Inhalte-Anbietern und Social-Media-Akteuren. Dabei soll es auch darum gegangen sein, wie Anzeigen die Clips begleiten könnten. Neben festen Werbeeinblendungen plant das Unternehmen eine Wischgeste, die auf die Webseite, den Shop oder die Ticketplattform des Werbepartners führt. Geplant sind keine hochwertigen Produktionen a lá HBO, sondern eher Videos im Stil von YouTube.Beobachter schätzen, dass Facebook im größeren Stil Snapchat und YouTube Marktanteile abjagen möchte. Die Konzernmutter von Instagram war mit ihrem eigenen, 2017 vorgestellten Videokanal "Facebook Watch" wenig erfolgreich. Kaum jemand wollte die mittelmäßigen Reality-Shows und Dokumentarflme sehen. Erfolgreicher entwickelte sich das Angebot "Snapchat Discover", indem der Konkurrent Snapchat professionelle Videos im Hochformat präsentiert. Die Plattform, die der Kurznachrichtendienst 2015 ins Leben gerufen hat, wächst jedoch wieder langsamer. Sie hat Probleme mit ihrem Redesign und ihre Zahlungmodalitäten für Publisher verändert. Das erste führt zu einem Wackeln in den Nutzerzahlen, das andere zum Aufmerken bei den Inhalte-Verkäufern. Insofern ist der Zeitpunkt für Instagram, ein neues Cip-Angebot zu starten, nicht schlecht gewählt.