High Sierra: Verzögerte iMessage-Nachrichten sorgen für Ärger

Verzögerter iMessage-Empfang in High Sierra

Workaround über Apple Push Service Daemon

apsd

CPU > apsd

Nachrichten > Einstellungen > Accounts > iMessage

Einige Nutzer von macOS High Sierra (10.13) berichten über Probleme im Zusammenhang mit iMessage. Den Berichten zufolge kann es zu größeren Verzögerungen beim Empfang von iMessages auf dem Mac kommen. Zudem wirkt sich der Fehler unter Umständen auch auf andere Apple-Geräte aus.Das Verzögerungsproblem tritt bei den betroffenen Nutzern auf, seitdem sie von macOS Sierra (10.12) auf High Sierra gewechselt sind. Nachrichten benötigen mehrere Minuten bis zu einigen Stunden, bis sie auf dem jeweiligen High-Sierra-Mac eintreffen.Darüber hinaus kann das High-Sierra-Problem auch zu Fehlern auf iDevices und der Apple Watch führen. Solange die iMessage-Funktion auf dem Mac aktiv ist, ist es möglich, dass iPhone, iPad oder Apple Watch keine Benachrichtigung bei einer eintreffenden iMessage-Nachricht anzeigen. Dadurch sehen Nutzer einen neuen Chat-Eintrag erst, wenn sie die Nachrichten-App öffnen.Der Grund für das Problem ist, dass das Daemon(Apple Push Service Daemon) die Verbindung zum Apple-Server verliert. Abhilfe schafft das Beenden des apsd-Prozesses über die Aktivitätsanzeige (). Dieser startet automatisch direkt neu und funktioniert im Anschluss wieder für eine gewisse Zeit. Der apsd-Prozess ist für die Benachrichtigung vieler Dienste zuständig. Unter anderem erhält auch iCloud Drive die Mitteilung zur Aktualisierung über das Apple-Push-System, ebenso wie Webseitenbenachrichtigungen oder iCloud Mail in Apples hauseigener Mail-App.Alternativ können Mac-Nutzer wieder zurück zu macOS Sierra wechseln. Wenn Anwender die iMessage-Funktion des Mac nicht benötigen, lässt sich das Feature auch komplett deaktivieren. Dies funktioniert überÜber die Gründe für den Bug kann nur spekuliert werden. Eventuell arbeitet Apple an der Einführung des schon auf der WWDC im Juni angekündigten und seitdem einige Male nach hinten verschobenen Features iMessage in iCloud , was zu vorübergehenden Schwierigkeiten mit dem Dienst führt.