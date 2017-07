Full Throttle Remastered: LucasArts-Klassiker »Vollgas« für iOS erschienen

Aktualisierte Technik

Portierung von LucasArts-Klassikern

Er ist Anführer einer Biker-Gang und wird des Mordes an dem Vorstand der letzten Motorradfabrik des Landes beschuldigt. Nun muss der wortkarge Ben nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern auch den Weiterbestand seiner Lieblingszweiräder sichern. Mit dieser Story eroberte das Point&Click-Adventure Vollgas 1995 eine treue Fan-Gemeinde und reihte sich ein in die lange Liste erfolgreicher und fantasievoller LucasArts-Spiele. Jetzt können Anhänger des Spiels auch auf iPhone und iPad die Vergangenheit Revue passieren lassen, denn unter dem Titel »Full Throttle Remastered« ist das Spiel jetzt auch im iOS App Store erschienen (Store: ).Musik und Grafik wurden auf den neuesten Stand der Technik angehoben. Das bedeutet beispielsweise Optimierung für die hochauflösenden Retina-Displays. An Story, Steuerung und Spielprinzip gibt es dagegen keinerlei Änderungen, was bestmögliche Retro-Atmosphäre verspricht. Wer für das ultimative Gefühl allerdings noch die alten Pixel benötigt, kann optional auch auf die Original-Grafik umschalten. Als kleinen Zusatz haben die Entwickler von DoubleFine noch eine Galerie mit Konzeptzeichnungen und eine Tonspur mit Audiokommentaren der Entwickler eingebaut.Vollgas ist nach Day of the Tentacle und Grim Fandango der dritte Adventure-Klassiker von Tim Schafer, der es auf iOS schafft. Es darf davon ausgegangen werden, dass DoubleFine diese Serie fortsetzt und auch weitere Titel auf moderne Systeme portiert. Dazu gehört neben iOS natürlich auch macOS. Auf aktuellen Apple-Computern gibt es Full Throttle Remastered bereits seit April zu kaufen (Store: ). Dort kostet das Spiel 16,99 Euro , während für iOS lediglich 5,49 Euro aufgerufen werden. Mindestvoraussetzung an iPhone und iPad betragen iOS 9.0, aber auch bis zu 3,9 GB freier Speicher.Anlässlich des Starts des Vollgas-Ports für iOS hat DoubleFine übrigens für einen begrenzten Zeitraum die Preise für Grim Fandango und Day of the Tentacle auf iOS jeweils von 5,49 Euro auf 2,29 Euro reduziert.Weiterführende Links: