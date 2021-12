Frohe Weihnachten – und 50 Prozent Rabatt auf alle Synium-Apps

Weihnachtsaktion von Synium Software

Das Team von MacTechNews wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein paar ruhige Tage zum Jahresausklang! Gleichzeitig möchten wir uns bei allen Lesern dafür bedanken, dass Sie MacTechNews regelmäßig besuchen, mitdiskutieren und damit Leben in die Seite bringen. Die Erfahrung der letzten Jahre lehrte, dass es in den kommenden Tagen wohl nur wenige Neuigkeiten in der Apple-Welt gibt. Wir werden uns aber bemühen, Sie dennoch regelmäßig mit Informationen zu versorgen.Wir freuen uns jetzt bereits auf 2022, denn es könnte sich erneut um ein sehr interessantes Jahr handeln. Abgesehen vom wohl größten und wichtigsten Ereignis für die Apple-Welt (MacTechNews wird im Sommer 20!), darf man sich auf die ARM-Umstellung des großen iMacs freuen. Außerdem präsentiert Apple vermutlich die erste Version der AR-/VR-Brille vor – und schließt bis Jahresende den Switch auf hauseigene Prozessoren ab. Wie der Mac Pro dann als leistungsfähigstes Angebot im Sortiment bestückt sein könnte, wird mit großer Spannung erwartet.Auch in diesem Jahr gibt es zu Weihnachten übrigens wieder eine Rabattaktion von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de. Für kurze Zeit steht ein Rabatt von 50% auf alle Mac- und iOS-Apps von Synium zur Verfügung. Die folgenden Links führen alle direkt zu den entsprechenden Seiten im Mac App Store bzw. App Store.(29,99 statt 59,99 Euro)Die eigene Familiengeschichte erforschen und visualisieren – alleine oder gemeinsam mit Familienmitgliedern(14,99 statt 29,99 Euro)Die iOS- und iPadOS-Version von MacStammbaum. Vollwertige Ahnenforschung für iPhone und iPad(19,99 statt 39,99 Euro)Grafik- und Vektordesign – sowohl für ambitionierte Anwender als auch für Anfänger, die eine der unzähligen Vorlagen nutzen möchten(4,99 statt 9,99 Euro)Wandelt Pixel- in auflösungsunabhängige Vektorgrafiken um, die sich dann exportieren und in anderen Apps weiterbearbeiten lassen(19,99 statt 39,99 Euro)Persönliche Finanzverwaltung, Haushaltsbuch und Online-Banking – auch für iOS/iPadOS verfügbar (4,49 Euro)(29,99 statt 59,99 Euro)Das Screencasting-Studio – Mac-und iOS-Bildschirm aufnehmen und Screencast damit erstellen(34,99 statt 69,99 Euro)Die jüngste App im Portfolio: Theaterstücke und Drehbücher schreiben. FiveActs hilft bei der Ideenfindung bis hin zur fertigen Geschichte. In wenigen Wochen gibt es übrigens das erste große Update, kostenlos für alle Nutzer.