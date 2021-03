Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Geocacher, Adventure-Freunde und Fans von Quentin Tarantino werden sich über das eine oder andere Angebot in der aktuellen Ausgabe der Freitagsschnäppchen freuen. Etliche weitere Apps, Spiele und Filme sind ebenfalls mit kräftigen Rabatten zu haben. Bei Amazon gibt es heute unter anderem eine Apple Watch Series 6 zum absoluten Tiefpreis. Außerdem ist eine Full-HD-Webcam für Mac, PC und andere Geräte im Angebot.statt 16,99 € (ab macOS 10.12)Mit dieser App können Geocacher ihre Caches verwalten und organisieren. iCaching importiert und exportiert zudem GPX-Dateien mit entsprechenden Daten wie etwa Pocketqueries. Caches lassen sich mit zugeordneten Wegepunkten versehen und auf einer interaktiven Karte anzeigen sowie um Eigenschaften ergänzen. Darüber hinaus verwaltet die App mehrere Standorte, berechnet Entfernungen in Echtzeit und erstellt Log-Dateien.statt 14,99 € (ab macOS 10.11)Das Detektiv-Adventure entführt den Spieler in die Steampunk-Szenerie einer fiktiven viktorianischen Vergangenheit. Er schlüpft in die Rolle des Ermittlers Miles Fordham, welcher in einem Sumpf aus Verbrechen, Armut und Klassenkampf fünf Fälle verschiedener Klienten aufklären muss. Gleichzeitig ist er auf der Suche nach den Mördern seines Partners, welcher ihn immer wieder aus dem Jenseits mit Hinweisen versorgt.- 6,99 € statt 29,99 €- 0,99 € statt 6,99 €- 27,99 € statt 43,99 €statt 9,99 € (ab iOS 13.0)Die beliebte Notiz-App für iPhone und iPad bietet zahlreiche Funktionen, welche weit über den Leistungsumfang von Apples hauseigener Anwendung für iOS und iPadOS hinausgehen. Auf den Tablets aus Cupertino unterstützt Notability selbstverständlich den Apple Pencil. Die App erlaubt den Import von Dateien und Dokumenten in verschiedenen gängigen Formaten wie PDF, DOC und PPT sowie von Bildern. Alle erfassten Notizen werden automatisch gesichert, die Synchronisation mehrerer Geräte via iCloud ist ebenfalls möglich.statt 4,49 € (ab iOS 9.0)Piratenheldin Nelly Cootalot macht sich in diesem Point&Click-Adventure auf den Weg durch eine handgezeichnete Welt, um den Schatz des Siebten Meeres zu finden. Im Verlauf ihrer Reise muss sie zudem gleichzeitig gefährdete und gefangene Tiere retten. Nelly begegnet dabei nicht nur etlichen merkwürdigen Charakteren, sie muss auch viele knifflige Rätsel lösen, ein altertümliches Luftschiff steuern und am Ende den bösartigen Baron Breitbart besiegen.- 0,49 € statt 4,49 €- 3,49 € statt 7,99 €- 10,99 € statt 16,99 €statt 9,98 €Komödie von Norman Jewison, 1987, 101 MinutenIn diesem Liebesfilm spielt Popstar Cher die Rolle der jungen Witwe Loretta. Die attraktive Frau macht sich seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr allzu viel aus Männern. Das ändert sich erst, als die 37-Jährige einen netten, aber etwas langweiligen Junggesellen namens Johnny (Danny Aiello) trifft. Bevor sie diesen allerdings wie beabsichtigt heiraten kann, lernt sie seinen Bruder Ronny kennen, der von Nicholas Cage gespielt wird. Daraufhin nimmt das Schicksal seinen Lauf.statt 9,99 €Western von Quentin Tarantino, 2013, 165 MinutenJamie Foxx, Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio sind nur drei von vielen Stars in diesem mit zwei Oscars ausgezeichneten Brutalo-Western von Kultregisseur Quentin Tarantino. Auf der Suche nach seiner von ihm in einer Auktion getrennten Frau trifft der Sklave Django den Kopfgeldjäger Dr. Schultz. Dieser befreit Django, damit er ihm bei der Suche nach Verbrechern behilflich ist. Zum Dank will Dr. Schultz dem Sklaven helfen, seine Frau ausfindig zu machen.(Monumentalfilm, 1962) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1983) - 3,99 € statt 9,98 €(Komödie, 2020) - 3,98 € statt 9,98 €(Roadmovie, 1969) - 3,99 € statt 9,99 €statt 949,00 €Das iPhone 12 mit 128 Gigabyte Speicher gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Das Smartphone aus Cupertino bietet ein Super Retina XDR Display mit einer Bilddiagonale von 6,1 Zoll und wird vom A14 Bionic angetrieben. Es unterstützt den modernen Mobilfunkstandard 5G und verfügt über zwei Hauptkameras mit jeweils 12 Megapixeln, Nachtmodus und Smart HDR 3. Videoaufnahmen sind mit Auflösungen bis zu 4K möglich.statt 459,00 €Einige Onlinehändler, darunter natürlich auch Amazon, bieten die Apple Watch Series 6 in der Größe 44 Millimeter heute zum Tiefpreis an. Für 424,99 Euro gibt es das Modell mit Aluminium-Gehäuse in Blau und passendem Sportarmband, andere Farben können etwas teurer sein. Das GPS-Modell verfügt über das bekannte Always-On Retina Display, es misst unter anderem den Sauerstoffgehalt im Blut und unterstützt Apples EKG-App. Zahlreiche weitere Anwendungen sind im iOS App Store verfügbar.statt 39,49 €Die Zeiten überteuerter Webcams sind mittlerweile vorbei. Bei Amazon gibt es aktuell das Full-HD-Modell von Aukey zum reduzierten Preis. Die Kamera findet Platz an einem Desktop- oder Notebook-Display und liefert 1080p und 720p mit 30 Bildern pro Sekunde. Ein Stereo-Mikrofon ist integriert. Die Aukey-Webcam benötigt dank der Unterstützung von USB Video Class (UVC) keine Treiber und ist kompatibel zu macOS ab Version 10.6. Sie lässt sich auch an zahlreichen Smart-TVs sowie auf Windows-Rechnern und Android-Geräten einsetzen.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.