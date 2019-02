Frauen-Überwachungs-App: Tim Cook kündigt Überprüfung an

Warn-SMS an Mann, wenn Ehefrau das Land verlassen möchte

Apple befasst sich mit dem Fall

Apple und Google sehen sich momentan großer Kritik seitens diverser Menschenrechtsorganisationen ausgesetzt, da die Unternehmen in ihren jeweiligen App Stores eine Anwendung der Regierung Saudi-Arabiens anbieten, die Nutzern fragwürdige Funktionen bereitstellt. Außer für allgemeine Behördenangelegenheiten können Männer die Software „Absher“ auch dazu verwenden, um ihre Ehefrauen zu überwachen. Apple-CEO Tim Cook hat nach einem Hinweis von US-Senator Ron Wyden eine Überprüfung der beanstandeten App angekündigt. Wyden bezeichnete die Software als „abscheulich“.Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Funktionsumfang der E-Government-App kaum von anderen Behördenanwendungen. Sie fungiert als Online-Portal zu diversen Leistungen des Innenministeriums, darunter die Ausstellung von Reisepässen sowie Geburtsurkunden. Hinzu kommen weitere Angebote wie Fahrzeuganmeldungen. Doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich Features in Absher, die in weiten Teilen der Welt auf große Empörung stoßen.Die Behörden-Anwendung ermöglicht es Männern in Saudi-Arabien, Frauen umfassend zu überwachen – etwa auf Reisen. Männer können zudem via Absher mit wenigen Klicks bestimmen, ob ihre Ehefrauen das Land verlassen dürfen. Dazu gehören unter anderem automatisch verschickte Warn-SMS, sobald die betroffene Frau ihren Reisepass am Flughafen vorlegt. Zudem lassen sich verschiedene weitere Reiseeinschränkungen für Frauen anwählen.Den genannten Features liegt das besondere Rechtssystem Saudi-Arabiens zugrunde, das die Rechte von Frauen in unterschiedlichen Bereichen einschränkt. So müssen Frauen im Wüstenstaat von ihrer Geburt an bis zum Lebensende einen männlichen Vormund (Vater, Ehemann, Bruder, etc.) vorweisen, der unter anderem über ihre Reiseaktivitäten, Jobtätigkeiten und andere Dinge wacht und immer das letzte Wort hat.Nach der zuletzt zunehmend aufgekommenen Kritik an Absher seitens Menschenrechtsgruppen und des Senators Ron Wyden hat Tim Cook öffentlich Stellung zu der App bezogen : „Ich habe noch nichts davon (Absher; Anm. d. Red.) gehört. Aber wir werden uns den Fall natürlich anschauen.“ Ob Apple die Anwendung zeitnah aus dem Store entfernt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.