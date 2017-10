Fehler in iOS 11: Screenshots und Dark Mode vertragen sich nicht

Screenshots drehen Farben noch einmal um

Links: So sollte der Screenshot aussehen: Dunkle Flächen, normale (grüne) Schalter

Rechts: So sieht der Screenshot aus: Normale Flächen, invertierte Schalter

Workaround

Seit der Freigabe von iOS 11 können Freunde dunkler digitaler Schaltflächen endlich so etwas Ähnliches wie einen Dark Mode auf iPhone und iPad genießen: die intelligente Farbumkehrung. Sie invertiert die Farbwerte der Pixel und macht so beispielsweise aus weißen Flächen Schwarz. Das intelligente daran ist dabei die Tatsache, dass nicht unterschiedslos alles invertiert wird, sondern nur gewünschte Bereiche - Bilder etwa bleiben im Allgemeinen im originalen Farbenkleid. Die Uhr-App bleibt ebenfalls unverändert, da sie ja ohnehin mit schwarzen Flächen ausgestattet ist. Die Einstellung findet sich in der Einstellungen-App unter Allgemein > Bedienungshilfen > Display-Anpassungen > Farben umkehren. Einen genaueren Überblick über die intelligente Farbanpassung stellte MTN in diesem Artikel zusammen: Wer nun allerdings vor hat, den neuen Look von iOS in aussagekräftigen Screenshots festzuhalten, sieht sich mit einem Problem konfrontiert. Ein Fehler sorgt dafür, dass die Screenshots allesamt noch ein zweites Mal invertiert erscheinen: Man sieht dort also ungewollt die üblichen hellen Schaltflächen; darüber hinaus erscheinend genau die Bilder und Elemente invertiert, die von der intelligenten Farbumkehrung eigentlich ausgenommen waren.Hintergrund des Fehlers dürfte das Verhalten bei der klassischen Farbumkehrung sein. Dort hatte Apple bereits vor längerer Zeit implementiert, dass nach einer Invertierung aller Farben auch alle Screenshots ihr Aussehen umkehren. Deshalb speichert das System bei der intelligenten Farbumkehrung offensichtlich ebenfalls die Inverse, zeigt sie aber fälschlicherweise immer an.Bis zur Behebung des Fehlers durch Apple bleibt Interessenten ein einfacher Workaround. Nach dem Screenshot während aktivierter intelligenter Farbumkehrung muss man diese aus- und die klassische Farbumkehrung einschalten. Dann erscheinen alle Screenshots in den gewünschten Farben. Leider funktioniert dieser Trick noch nicht beim Export auf einen verbundenen Mac.