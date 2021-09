Feature von iPadOS 15 verzögert sich: "Universal Control" kommt erst später

Universal Control erscheint im Laufe des Herbstes

Nahtlos zwischen iPad und Mac wechseln

Es zeichnete sich schon ab, jetzt herrscht Gewissheit – die von Apple auf der WWDC präsentierte Funktion "Universal Control" für iPadOS15 und macOS Monterey verspätet sich. Das Unternehmen gibt den diesbezüglichen Hinweis auf der Produktseite zu iPadOS 15. Beim Feature Universal Control hat Apple die Funktionsbeschreibung mit einem Sternchen am Ende versehen, der auf das Kleingedruckte verweist – und kündigt eine Verzögerung an.Die bisherigen Betas von iPadOS 15 und macOS Monterey deuteten die Verspätung des Features schon an, da Universal Control darin bislang offiziell nicht zur Verfügung stand. Es wäre daher verwunderlich gewesen, wenn ausgerechnet die ersten finalen Versionen beider Betriebssysteme die Funktion bereitgestellt hätten. Stattdessen spricht Apple im Kleingedruckten iPadOS-Website davon, dass das Feature im Laufe des Herbstes erscheinen wird. Eine konkretere Zeitangabe gibt es nicht. Zur Veröffentlichung von iPadOS 15 am voraussichtlich 20. September steht die Funktion also noch nicht bereit. Ob sie zum Marktstart von macOS Monterey bereitsteht, bleibt abzuwarten..Wer sich schon darauf gefreut hat, muss also noch etwas Geduld mitbringen. Da Apple nach wie vor von einer Verfügbarkeit der Funktion im Laufe des Herbstes spricht, dürfte die Wartezeit zumindest nicht ganz so lange ausfallen wie bei so manch anderem verschobenen Feature. Die auf der WWDC 2017 angekündigte Audio-Schnittstelle AirPlay 2 beispielsweise verzögerte sich mehrmals und erschien erst im Juni 2018 – also fast ein Jahr nach Ankündigung. Bei Universal Control scheint Apple aktuellen Angaben zufolge aber einen schnelleren Release umsetzen zu können.Universal Control ist für Nutzer gedacht, die parallel mit Mac sowie iPad arbeiten und geräteübergreifend agieren möchten. Mithilfe des Features lassen sich eine Tastatur und Maus an beiden (oder noch mehr) Geräten gleichzeitig nutzen, wobei der Mauszeiger nahtlos vom Display des Macs zum iPad (und umgekehrt) wechselt. Auch Interaktionen zwischen beiden Devices sind möglich. Anwender können beispielsweise offene Fenster oder Dateien zwischen Mac und iPad hin- und herschieben.