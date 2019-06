Faltbares Tablet: Entwickelt Microsoft ein Surface mit zwei Displays?

Zweimal 9 Zoll, Seitenverhältnis 4:3



Foto: Microsoft

Windows 10, Android Apps und iCloud

Präsentation vor Mitarbeitern

Seit Monaten bereits entwickelt Microsoft angeblich ein faltbares Tablet. Ob es sich dabei um ein Gerät mit zwei Displays oder einem großen zusammenklappbaren Screen handelt, ist noch unbekannt. Klar zu sein scheint hingegen, dass der jüngste Spross der „Surface“-Klasse auch Android-Apps ausführen wird.Das klappbare Tablet aus Redmond wird dem Magazin Forbes zufolge über zwei Displays mit Diagonalen von jeweils 9 Zoll verfügen, eventuell aber auch über einen einzigen faltbaren Screen. Aus der Lieferkette verlautet zudem, dass es sich um ein Gerät mit einem Seitenverhältnis von 4:3 handeln wird. Erscheinen soll das Tablet in der ersten Hälfte des kommenden Jahres, sagte Jeff Lin vom Marktforschungsunternehmen IHS Markit.Das faltbare Surface, das offenbar unter dem Codenamen „Centaurus“ entwickelt wird, soll mit einer für Dualscreen-Geräte neu entwickelten Version von Windows Core OS (WCOS) laufen. Diese auch als "Windows Lite" bekannte Variante des Betriebssystems eignet sich besonders für mobile Geräte mit energieeffizienter Hardware. Im Inneren werkelt angeblich ein Intel-SoC der „Lakefield“-Klasse, der in 10-nm-Technologie hergestellt wird. Mobilfunk (LTE oder 5G) ist ebenfalls an Bord. Größte Besonderheit wird allerdings die Möglichkeit sein, neben Windows-Anwendungen auch Android-Apps auszuführen. Zudem soll das Gerät Apples Cloud-Service iCloud unterstützen.Microsoft hat das faltbare Tablet offenbar bereits etlichen Mitarbeitern präsentiert. Mitgliedern der Gerätesparte des Unternehmens wurde nicht nur ein Video gezeigt, sie konnten auch einen Prototyp mit Dualscreen in Augenschein nehmen. Das berichtet „The Verge“, dabei sei das Interesse so groß gewesen, dass sich lange Schlangen gebildet hätten. Die hausinterne Präsentation lässt vermuten, dass die Entwicklung des faltbaren Tablets schon relativ weit fortgeschritten ist. Allerdings teilte Microsoft auf Anfrage von Forbes lediglich mit, man gebe hinsichtlich zukünftiger Produkte keine Stellungnahme ab. Es bleibt also abzuwarten, was das Gerät – wenn ein im kommenden Jahr erscheinen sollte – tatsächlich zu bieten hat.