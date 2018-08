FaceTime-Konkurrenz: Google Duo für iPad verfügbar

Einfache Nutzbarkeit und hohe Videoqualität

Googles FaceTime-Konkurrent Duo ist fortan auch für das iPad verfügbar. Nachdem das Unternehmen die Videochat-App schon seit über zwei Jahren für iOS und Android anbietet, können ab jetzt erstmals auch iPad-Nutzer den Dienst über eine Tablet-gerechte Software verwenden. Zuvor gab es nur die Möglichkeit, die hochskalierte iPhone-Anwendung auf dem Apple-Tablet zu nutzen.Die Funktionsweise von Duo ist vergleichsweise simpel. Nutzer müssen lediglich auf den jeweiligen Kontakt tippen, um mit dem Videogespräch zu beginnen. Per Live-Vorschau sehen Anwender den Anrufer bereits, bevor sie das Gespräch annehmen. Google spricht von „zuverlässigen Videoanrufen in hervorragender Qualität“ – sowohl per WLAN als auch via Mobilfunkverbindung.Falls der gewünschte Gesprächspartner nicht erreichbar ist, gibt es die Möglichkeit, eine Videonachricht zu hinterlassen. Alternativ können Nutzer auch per Sprachanruf kommunizieren – etwa, wenn die momentane LTE-Verbindung zu schwach für eine Videoübertragung ist oder Datenvolumen gespart werden soll. Google Duo für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 9. Die App ist kostenlos erhältlich (Store: ).