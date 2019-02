FaceTime-Bug: Cook soll sich gegenüber Ausschuss des Repräsentantenhauses äußern

Wann hat das Unternehmen zuerst von dem FaceTime-Sicherheitsmangel erfahren? Hat Apple bereits vor der Meldung des Fehlers von dem Bug gewusst? Wurde Apple auch von anderen Nutzern auf den Mangel hingewiesen?

Bitte schildern Sie die exakten Schritte und zeitliche Abfolge, wie Apple nach der Meldung auf den Mangel reagierte.

Welche Maßnahmen und Tests setze Apple zum Zeitpunkt ein, um solche Fehler vor dem Erscheinen von neuen Funktionen zu identifizieren? Warum haben diese Maßnahmen den Fehler nicht vor Erscheinen ausgemacht? Welche Veränderungen wollen Sie umsetzen, um die Tests vor Erscheinen neuer Funktionen zu verbessern?

Warum hat es so lange gedauert, bis Apple Maßnahmen einleitete, nachdem der Fehler an das Unternehmen gemeldet wurde?

Welche Schritte wird Apple unternehmen, um zu erkennen, welche Nutzer Schaden durch den Fehler erlitten haben? Wird Apple diese Nutzer benachrichtigen und Schadensersatz anbieten? Wann plant Apple, Betroffene zu benachrichtigen?

Gibt es derzeit andere bekannte Schwachstellen in Apple-Produkten, die einen unberechtigten Zugriff auf die Kamera oder auf das Mikrofon erlauben?

Vor gut einer Woche wurde ein Fehler in FaceTime bekannt, über den sich Angerufene bereits vor Annahme des Gespräches belauschen lassen. Der Fehler wurde von einem 14-jährigen durch Zufall gefunden und zeitnah an Apple gemeldet – leider reagierte der Konzern erst nach einer Woche, nachdem Berichte diesbezüglich in den Medien aufgekommen waren. Momentan lässt sich die Sicherheitslücke nicht mehr ausnutzen, da Apple jene Gruppenanruf-Funktionalitäten deaktiviert hat, welche zur Ausnutzung des Fehlers nötig sind. Noch in dieser Woche soll ein iOS-Update erscheinen , welches den Fehler komplett ausmerzt und die FaceTime-Gruppenchats wieder aktiviert.Viele Nutzer sind aufgrund der Schwere des Sicherheitsmangels verunsichert – und auch das Handeln des Unternehmens nach Bekanntwerden des Bugs wirft einige Fragen auf. Das "US House of Representatives Energy and Commerce Committee", ein ständiger Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, fordert nun in einem Brief Apple-CEO Tim Cook persönlich auf, einige Fragen bezüglich des Sicherheitsmangels zu beantworten.1)2)3)4)5)6)Der Ausschuss hat Tim Cook bis zum 19. Januar Zeit gegeben, auf das Schreiben zu reagieren. Schon vergangenen Sommer befragte der Ausschuss Tim Cook bezüglich der "Hey Siri"-Funktionalität – damals antworteten Vertreter des CEOs auf das Schreiben des Ausschusses.