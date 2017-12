Experimentelle Fotos und Videos: Google veröffentlicht zwei neue iOS-Apps

Selfissimo!

Google hat zwei neue Apps für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht, deren experimentelle Technologie sich auf bestimmte Features für Foto- und Videoaufnahmen konzentriert.(Store: ) spezialisiert sich, wie es der Name schon vermuten lässt, auf mit der Frontkamera des jeweiligen iDevices erstellte Selfies. Alle Bilder sind in schwarzweiß.Die Funktionsweise ist simpel und selbsterklärend. Nachdem der Nutzer auf die Schaltfläche „Start“ tippt, macht die App automatisch ein Bild, sobald der Anwender „posiert“. Die Anwendung erkennt einen Gesichtsausdruck als Pose, sobald sich der Nutzer nicht mehr bewegt und auch die Gesichtsmimik innehält. Wird die Position der Kamera oder der Gesichtsausdruck geändert, fotografiert die App erneut.Nutzer beenden die Fotosession per Tap auf das Display. Anschließend können sie die besten Schnappschüsse oder direkt das gesamte Portfolio auswählen und in Apples Fotos-App speichern.1.0.13 benötigt mindestens iOS 9.3 und ist kostenlos im App Store verfügbar (Store: ).Einen anderen Ansatz alsverfolgt die zweite neue Google-App.erlaubt es dem Anwender, kurze Videoclips in Loops mit Geschwindigkeitseffekten zu verwandeln. Zunächst wird die jeweilige Aufnahme – zum Beispiel ein kurzer Kameraschwenk über ein interessantes Motiv – gestartet. Nachdem die Aufnahme im Kasten ist, geht es daran, die Abspielgeschwindigkeit anzupassen oder den Inhalt etwa rückwärts abzuspielen.Google vergleicht die Videofunktion der App mit dem Scratchen einer Schallplatte.1.02 setzt mindestens iOS 10.0 voraus und steht kostenlos zum Download bereit (Store: ).