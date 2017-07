»Experiment beendet«: Bekannte iOS-Displaytastatur aus dem App Store genommen

Seit iOS 8 erlaubt Apple Drittanbietern, Alternativen zur vorinstallierten Displaytastatur des iPhone-Betriebssystems anzubieten und zu verwenden. Zu den prominentesten Nutzern dieser Möglichkeit gehört Microsoft, das die von Windows Phone bekannten Mobile Keyboard auf Apples Smartphone portieren wollte. Vor einem Jahr kam das Produkt unter dem Namen »Word Flow« in den App Store und überraschte vor allem durch einen sehr auffälligen Ein-Hand-Modus, der die Tasten platzverschwenderisch im Halbkreis um die betreffende Display-Ecke gruppierte.Ein durchschlagender Erfolg war diesem Projekt offensichtlich nicht beschieden, denn seit heute Nacht lässt sich Word Flow nicht mehr laden. Auf der Herstellerseite prangt das Statement »Experiment beendet«. Potenzielle Interessenten werden auf die Alternative SwiftKey verwiesen. Diese Empfehlung dürfte kaum überraschen, denn seit Februar 2016 gehört auch das selbstlernende iPhone-Keyboard zum Microsoft-Konzern. Es ist ohnehin erstaunlich, dass Microsoft über eine so lange Zeit zwei Lösungen anbot.SwiftKey verfügt explizit über keine Ein-Hand-Version, sodass das extravagante Feature von Word Flow also jetzt Geschichte ist. Stattdessen möchte SwiftKey mit einem selbstlernenden Algorithmus überzeugen, der individuell angepasste Wortvorschläge präsentiert. Dabei adaptiert das System die Sprechweise, bzw. spezielle Wortwahl des Anwenders, implementiert Emojis und auch fremde Sprachen in die Vorschläge und erkennt typische Vertipper. Außerdem verfügt es, wie zahlreiche andere Drittanbieter-Keyboards auch, über Wisch-Eingabe, bei welcher der Nutzer mit dem Finger nur eine Bahn über die richtigen Buchstaben fahren muss, um das korrekte Wort niederzuschreiben. SwiftKey ist kostenlos zu beziehen und erfordert mindestens iOS 9.0. Einige der besonderen SwiftKey-Features wurden im Rahmen der letzten iOS-Updates auch Apples eigener Tastatur hinzugefügt.Weiterführende Links: