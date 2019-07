Ethernet und Lightning-zu-USB-C-Audioadapter: Neue Produktkategorien für Apples MFi-Programm

Ethernet-Adapter inklusive PoE-Support

Lightning-zu-USB-C-Audioadapter für Kopfhörer

Apple erweitert das hauseigene MFi-Programm („Made for iPod/iPhone/iPad“) um weitere Produktkategorien. Das Unternehmen hat diese Woche teilnehmende Drittanbieter darüber informiert, zukünftig auch Ethernet-Adapter mit PoE-Support (Power over Ethernet) mit MFi-Siegeln zu zertifizieren. Zusätzlich ermöglicht Apple Drittherstellern fortan, MFi-zertifizierte Lightning-zu-USB-C-Adapter für Kopfhörer in ihr Sortiment aufzunehmen.Hersteller, die Produkte mit MFi-Zertifikat anbieten, bekamen die entsprechende Nachricht Macotakara zufolge über den „MFi Accessory Interface Specifications Release R31“. Der Apple-Bericht listet neue Hardware-Komponenten auf, die fortan mit iPhone, iPad und iPod touch im Rahmen des MFi-Programms kompatibel sind. Zu den aufgeführten Geräten gehören unter anderem Lightning-zu-Ethernet-Adapter. Belkin verkauft sogar schon jetzt eine entsprechende Hardware-Komponente mit Lightning-Anschluss. Apple soll zudem bereits den Gigabit Ethernet Controller RLT8111EPU von Realtek für das MFi-Programm freigegeben haben.Die Unterstützung der PoE-Technologie bedeutet, dass Nutzer ihre verbundenen iOS-Geräte direkt über ein angeschlossenes Ethernet-Kabel aufladen können, sofern die jeweilige Verbindung das zulässt. Bei Ethernet-Anschlüssen ohne PoE benötigen Anwender ein separates Lightning-Kabel, um iPads oder iPhones mit Strom zu versorgen. Die Belkin-Variante enthält übrigens einen Lightning-Anschluss für den Fall, dass die Ethernet-Verbindung des Nutzers kein PoE unterstützt und das iDevice trotzdem aufgeladen werden soll.Auch Lightning-zu-USB-C-Audioadapter können fortan ein MFi-Zertifikat bekommen. Der Adapter ist für den Fall gedacht, dass Anwender ihre Lightning-Kopfhörer an einem MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro oder Windows-PC nutzen möchten.Anker bietet bereits ein entsprechendes Zubehörteil an. Der „Anker USB-C to Lightning Audio Adapter“ wurde im Mai vorgestellt. Der anvisierte Verkaufspreis des zunächst nur in den USA verfügbaren Produkts beträgt 29,99 US-Dollar. Amazon Deutschland listet den Anker-Adapter momentan als „nicht verfügbar“.