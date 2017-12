Erzwungener Preis: WarnWetter-App des DWD verlangt für Vollversion ab jetzt Geld

Vollversion notwendig

Amtliche Warnungen zur Warnsituation, Infos zur Warnlageentwicklung

Individuell konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen

Zuschaltbare Alarmierungsfunktion bei Änderung der Warnlage vor Ort

Frühe Alarmierung durch "Vorabinformation Unwetter" als Push-Nachricht

Widget auf Startbildschirm für individuell ausgewählte Orte/Warnungen

Unwettervideos aus dem DWD-TV-Studio bei größeren Unwetterlagen

Aktuelle Wetterradarbilder mit Anzeige der georteten Blitze

Aktueller Warnmonitor für Gewitter, Glatteis, Starkregen und Schneefall

Integrierte Hitzewarnungen und Angaben zur lokalen Wärmebelastung

UV-Warnungen in Ortsansicht und als flächige Karte

Hochwasserwarnungen und Hochwasserlage in den Bundesländern

Sturmflutwarnungen, Wasserstandvorhersagen für die deutsche Küste

Einschätzung der Lawinengefahr für Stationen der Bayerischen Alpen

Teilen von Warninformationen in Social Media

Weitere Wetterinformationen zur Personalisierung des Unwetterrisikos

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist eine staatliche Behörde und muss Warnmeldungen kostenlos an die Bevölkerung bringen. Dies geschieht unter anderem über die iOS-App »WarnWetter« (Store: ). Doch lange Zeit konnte diese App noch deutlich mehr: Aktuelle Wetterradarbilder, Alarmierungsfunktionen, UV-Warnungen und Vorhersagefunktionen - alles war gratis und ohne Werbeeinblendungen mit im Paket.Genau dies stieß dem privaten Konkurrenten WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH sauer auf. Dessen App WetterOnline muss sich über die Zahlungen durch die Nutzer selbst tragen, während der DWD als Behörde steuerfinanziert wird. Aus diesem Grund klagten die Entwickler. Die Richter bestätigten, dass die App »WarnWetter« im Wettbewerb stehe und die über bloße Warnungen hinausgehende Dienstleistung nicht kostenlos anbieten dürfe (MTN berichtete: ). Der DWD hat Berufung gegen das Urteil angelegt, weil Warnungen auch einordnender spezifischer Wetterinformationen bedürften. Trotzdem musste die Entscheidung zunächst einmal umgesetzt werden.Deswegen ist die kostenlose App inzwischen auf den Warnungsanteil für Unwetter und Radioaktivität reduziert worden. Für alle weitergehenden Funktionen ist ein In-App-Kauf in Höhe von 1,99 Euro zu leisten. Dieser ist in der aktuellen App-Version 1.8 verfügbar, der mindestens iOS 8.0 voraussetzt. Der veranschlagte Preis ist immer noch deutlich günstiger als viele Konkurrenzprodukte. WetterOnline beispielsweise verlangt für die Premiumversion 99 Cent im Monat oder 6,99 Euro pro Jahr. Der In-App-Kauf von WarnWetter ist zeitlich nicht beschränkt. Von der neuen Zahlungspflicht ausgenommen sind Mitglieder des Katastrophenschutzes oder von Hilfsorganisationen. Sie können auf den gesamten Funktionsumfang der App weiterhin kostenlos, aber passwortgeschützt zugreifen.In einer Pressemitteilung listete der DWD nun auf, für welche der bisherigen Funktionen künftig diewird. Es handelt sich um: