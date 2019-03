Erweiterung für Anti-Kriegsspiel This War of Mine erscheint als iOS-App

This War of Mine

Krieg aus der Zivilisten-Perspektive

Der Trailer der Mac/PC-Erweiterung vermittelt einen Eindruck von „Father's Promise“.

Dichte Atmosphäre für 2,29 Euro

Die Szene überschlug sich mit Lobeshymnen für das Anti-Kriegsspielals es 2014 für eine Reihe von Plattformen herauskam. Die Erweiterunghaben die „11 Bit Studios“ nun als eigenständigen Titel für iOS herausgebracht. Eine gute und günstige Gelegenheit, sich einmal mit dem atmosphärischen Szenario vertraut zu machen.Ingeht es darum, eine kriegerische Auseinandersetzung aus einem neuen Blickwinkel zu erleben. Während die meisten Spiele die militärischen Akteure in den Fokus setzen, stellen die polnischen Entwickler hier die Zivilisten in den Vordergrund. Das Kriegsgebiet befindet sich in den Ruinen einer Stadt. Dort steuert der Spieler eine kleine Gruppe von Menschen, die versuchen, zu überleben und das beste aus ihrer Situation herauszuholen.gewann 2015 den Deutschen Computerspielpreis in den Kategorien „Beste internationale neue Spielwelt“ und „Bestes internationales Spiel“. Die PC-Version erhielt einen durchschnittlichen Metascore von 83 in 62 Testberichten, die Nutzerbewertung liegt bei 8,4 von 10 Punkten.Die Erweiterungerschien ursprünglich im November 2017 für Mac und PC. Es war die erste von drei Story-DLCs, die zweite veröffentliche 11 Bit Studios ein Jahr später unter dem Titel „The Last Broadcast“. Im Gegensatz zu diesen Aktualisierungen funktioniert die App-Version auch ohne das Hauptspiel – bietet aber ebenfalls das überragende Spielkonzept. Berichte der einschlägigen Fachmagazine stellen daneben die dichte Atmosphäre der Reihe heraus. Durch die Veröffentlichung des Add-Ons als eigenständiges Spiel bietet sich Interessenten nun die Möglichkeit, beide zu erleben – ohne auf eine Demo-Version zurückgreifen zu müssen. Wem die App für 2,29 Euro gefällt, kann sich immer noch überlegen, ob er das umfangreichere Hauptspiel erwirbt. Es steht momentan für 16,99 Euro im App Store und lässt sich per In-App-Kauf zusätzlich mit dem DLC „The Little Ones“ erweitern.(ab iOS 8)(ab iOS 8)