Erste Public Beta von iOS 11.3 verfügbar; watchOS 4.3 Beta 1 ebenfalls

watchOS 4.3 Developer Beta 1

Der Abstand zwischen Developer Beta und Publc Beta bei iOS 11.3 betrug nur 24 Stunden. Schon heute Abend können also auch Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms einen Blick auf die Neuerungen des nächsten mittelgroßen iOS-Updates werfen. Das Hauptfeature ARKit 1.5 ist für den Moment eher für Entwickler interessant, Nutzer können sich mit der Rückkehr von Messages in iCloud vertraut machen, die neue App-Store-Sortierung ausprobieren oder mit den vier neuen Animojis herumspielen. Die iBooks-App heißt fortan nur noch »Books«, was einen künftigen Umbau der Anwendung andeutet. Wer neben iPhone, bzw. iPad über zwei Apple TVs in der Wohnung verfügt, kann auch die Fähigkeiten des neuen AirPlay-2-Protokolls testen. Einen Überblick über die neuen Funktionen von iOS 11.3 hatten wir hier zusammengestellt: Wahrscheinlich eher mit technischen Neuerungen wartet die nächste Systemversion für die Apple Watch auf, watchOS 4.3. Seit heute Abend ist die erste Beta des Systems für Entwickler verfügbar, ein Public-Beta-Programm gibt es für watchOS nicht. Um die Betaversion nutzen zu können, muss auch das gepairte iPhone die aktuelle iOS-11.3-Beta tragen.