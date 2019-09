Erscheint macOS Catalina am 4. Oktober? Apples dänische Webseite verrät das Datum

"Außergewöhnliche Spielerlebnisse" ab 4. Oktober?



Gerade ist die neunte Beta von macOS 10.15 Catalina erschienen, die fertige Version des neuen Betriebssystem soll Apple zufolge irgendwann im Oktober erscheinen. Eine nähere Angabe zum Datum der Veröffentlichung ließ sich der kalifornische Konzern bislang nicht entlocken. Den dänischen Internetseiten ist nun zu entnehmen, wenn auch etwas versteckt, dass es am 4. Oktober soweit sein könnte.Wer nämlich auf Apples dänischer Webseite zu macOS Catalina etwas nach unten scrollt, findet im Abschnitt über Apple Arcade eine eindeutige Aussage: "Ekstraordinære spiloplev­elser. Find den i App Store fra den 4. oktober." Zu deutsch: "Außergewöhnliche Spielerlebnisse. Erhältlich im App Store ab 4. Oktober." Da Apple Arcade auf einem Mac zwingend macOS 10.15 Catalina voraussetzt, legt diese Angabe zumindest nahe, dass Apple das Update am Freitag kommender Woche veröffentlicht.Auf der deutschen Webseite findet sich diese Angabe nicht. Dort heißt es nach wie vor: "Spiele wie noch nie. Entdecke es im App Store. Im Oktober." Auch die US-amerikanische Seite nennt lediglich den Monat, ohne den exakten Tag preiszugeben. Bei der Angabe auf Apples dänischem Internetauftritt könnte es sich also um ein Versehen oder einen Tippfehler handeln, zumal auch auf der dortigen Seite zu Apple Arcade keine Datumsangabe zu finden ist.Mindestens zwei Gründe sprechen ebenfalls dagegen, dass macOS Catalina am 4. Oktober erscheint. Zum einen hat Apple in den vergangenen zehn Jahren neue Versionen des Mac-Betriebssystems stets an einem Montag oder Dienstag veröffentlicht. Es ist unwahrscheinlich, dass man in Cupertino von dieser Gepflogenheit abweicht. Zweitens wurde soeben zwar bereits die neunte Betaversion von macOS 10.15 freigegeben, aber die "Golden Master" steht noch aus. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple Dänemark hinsichtlich der Ankündigung eine Vorreiterrolle eingenommen oder sich schlicht und ergreifend vertan hat.