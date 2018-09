Display Zoom kehrt auf dem iPhone Xs Max zurück

Tools für bessere Sichtbarkeit

So klappt's auch mit einer Hand

Mit der Größe kommt der Zoom zurück

Eine Funktion kehrt zurück: Der Display Zoom. Apple hat die Anzeigehilfe, die Inhalte des Bildschirms größer als in der Standardauflösung darstellt, im iPhone Xs Max wieder integriert. Zunächst war die Funktion mit dem Launch des iPhone 6 und 6 Plus eingeführt worden, mit dem iPhone X jedoch wieder verschwunden.Der Zoom hielt Einzug, um vor allem auf dem 5,5-Zoll-Display des iPhone 6 Plus besser navigieren zu können. Zwar gab es die Funktion auch auf den kleineren Smartphones, der Effekt fiel dort aber eher marginal aus. In den Einstellungen "Anzeige & Helligkeit" lässt sich bei unterstützten Modellen die automatische Vergrößerung unter dem Punkt "Ansicht" einschalten. Während das Display mit der Option "Standard" mehr Inhalte anzeigt, skaliert es über den Punkt "Zoom" die Bedienelemente. Davon unabhängig und für alle iPhone-Besitzer erreichbar, lässt sich in dem Feld zudem die Textgröße anpassen. Seit Version 7 stellt iOS dafür "Dynamic Text" zur Verfügung. Mit der Einführung von iOS 11 hat die Funktion grundlegende Verbesserungen erfahren.Der Zoom stellte eine wichtige Umstiegshilfe von den 4-Zoll-Geräten auf größere Bildschirme dar. Dank der Vergrößerung entstand der subjektive Eindruck, immer noch eine "kleine" App zu bedienen – wie gewohnt. Der Effekt fiel ähnlich aus wie das Ausführen einer App, die für ein 4-Zoll-Handy wie das iPhone 5 entwickelt wurde – nur auf einem größeren Bildschirm. Für einige Nutzer stand im Vordergrund, das Handy mit einer Hand bedienen zu können, wobei der Display Zoom half.iPhone X und Xs besitzen 5,8-Zoll-Displays und ein anderes Seitenverhältnis. Daher gibt es keine kleineren Versionen für Apps, die für Display Zoom leichter skalierbar wären. Beim Xs Max setzt Apple auf das gleiche Seitenverhältnis und eine Größe von 6,5 Zoll. So kann Display Zoom Apps, die für das iPhone X und Xs entwickelt wurden, problemlos auf die Xs-Max-Größe skalieren. Ähnliches gilt für das 6,1-Zoll-Display des iPhone XR, welches ebenfalls das gleiche Seitenverhältnis nutzt und vermutlich auch über Display Zoom verfügen wird. Visuell fällt die Vergrößerung von den neuen X-Modellen weniger dramatisch aus als damals, denn der Sprung von 4 auf 5,5 Zoll ist im Verhältnis fast dreimal so groß als von 5,8 auf 6,5 Zoll.