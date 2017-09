Digitale Tastatur in iOS 11: Weniger Funktionsknöpfe, mehr Graufläche

Seit dem Start des iPhone 6 gibt es das Apple-Smartphone in drei verschiedenen Display-Größen: 4 Zoll, 4,7 Zoll und 5,5 Zoll. Durch die Vergrößerung wurde auch bei der digitalen iOS-Tastatur zusätzlicher Platz geschaffen, insbesondere im Querformat, dem sogenannten Landscape-Modus. Diesen füllte Apple bei den größeren Modellen mit praktischen Zusatzknöpfen aus, beispielsweise Kopieren, Ausschneiden und Einsetzen oder auch Pfeiltasten zum Verschieben des Cursors im Text, sowie bestimmte, häufig genutzte Sonderzeichen wie Punkt, Komma, Ausrufezeichen und Fragezeichen. Die Plus-Modelle boten mehr Platz und erhielten entsprechend noch mehr Tasten, sodass am Ende eine sehr individuelle Tastenbelegung im iPhone-Querformat entstand - MTN widmete diesem »wandelbaren Gesicht« einen eigenen Übersichtsartikel: Seit gestern ist diese Vielfalt passé: Alle iPhone-Modelle zeigen im Querformat die gleiche digitale iOS-Tastatur an. In iOS 11 verschwanden sämtliche Zusatztasten zugunsten von ausgedehnten Grauflächen ohne jede Funktion. Es wurde nicht einmal die Gelegenheit genutzt, die Fläche pro Taste zu erhöhen und das Tastenfeld von Rand zu Rand zu verbreitern. Es gibt keinen Hinweis darauf, was Apple zu diesem Schritt bewogen hat. Allerdings erfreuten sich die Zusatztasten umgekehrt auch keiner allzu großen Nutzung, bzw. Bekanntheit, denn ihr Verschwinden wurde in der Betaphase lange Zeit so gut wie nicht bemerkt. Übrigens: Auch in den Tastatur-Konfigurationen der Einstellungen-App gibt es keine Möglichkeit, die praktischen Funktionstasten zurückzuerhalten.Mit dieser Schrumpfung passt sich die iOS-Tastatur im Querformat derjenigen im Hochformat an und bietet dieselben Tasten. Verwirrenderweise ändert sich beim Drehen des iPhones aber weiterhin die Anordnung der Knöpfe: Der Siri-Knopf wandert von der Position links des Leerzeichens in die untere rechte Ecke. Warum Apple beim Aufräumen der digitalen Tastatur nicht auf völlige Angleichung Wert legte, muss wohl ungeklärt bleiben.