Digitale Personalausweise in der Wallet – TSA beginnt im Februar

TSA konkretisiert Apples Zeitplan

Zunächst nur für iPhone und Apple Watch

Im kommenden Februar erfolgt ein Schritt, der durchaus als "Next Big Thing" zu bezeichnen ist, obwohl es sich eigentlich nur um eine neue Funktion einer bestehenden App handelt. Als Apple im Sommer einen ersten Blick auf iOS 15 ermöglichte, ging es auch um die digitale Brieftasche des iPhones bzw. der Apple Watch. In der "Wallet" waren bislang Tickets sowie Geldkarten abgelegt, nicht jedoch amtliche Dokumente. Dies soll sich jedoch ändern, denn Apple schuf die technischen Voraussetzungen für Personalausweise und Führerscheine. Zweimal musste das Feature bereits verschoben werden, bald kann man die Erweiterung aber in Aktion erleben.Nachdem es zunächst nur auf den Produktseiten einen kleinen Hinweis auf den neuen Zeitplan gegeben hatte, erfolgte nun die erste offizielle Aussage. Diese stammt von der Transportation Security Administration ( TSA ), welche jeder Flugreisende in die USA sehr gut kennt. Dort heißt es, man werde im Februar an den ersten beiden Flughäfen mit einer Pilotphase beginnen. Sofern die Versuche vielversprechend ausgehen, erfolgt anschließend die Ausweitung auf zwei weitere Airports. Im Anschluss daran könnte es zur flächendeckenden Einführung kommen – wobei es nur sieben US-Staaten gibt, die digitale Ausweise zeitnah anbieten wollen.Bislang ist Apples Umsetzung die einzige, welche zur Bereitstellung digitaler Ausweise akzeptiert wird. In Zukunft soll es zwar weitere Plattformen geben, genaue Details sind aber derzeit nicht bekannt. Der Ablauf an den Flughäfen soll ähnlich ablaufen, wie man es von der Bezahlung mit Apple Pay kennt (siehe auch dieser Artikel: ). Nutzer halten ihr iPhone an das NFC-Lesegerät, anschließend erfolgt ein Abgleich der Informationen. Zumindest in der ersten Zeit ist aber weiterhin ein TSA-Mitarbeiter anwesend, um den Verifizierungsprozess zu begleiten. Weiterhin gilt leider: Hierzulande bestehen noch keine konkreten Absichten, Führerscheine und Personalausweise in der Apple Wallet zuzulassen.