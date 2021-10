Tipps und Tricks zur Vorschau-App: Grundlegende PDF-Verwaltung und Fotobearbeitung mit Bordmitteln

Hinweis:

Kurz und knapp: Vorschau ist nicht gleich Quick Look (Schnellansicht).

Dieser Artikel hat nicht das Ziel, vollumfänglich alle Funktionen von Vorschau zu erklären. Es sollen lediglich einige besonders nützliche und oft übersehene Features hervorgehoben werden. Der Artikel wendet sich an Neueinsteiger und fortgeschrittene Mac-User.Apples Namensgebung für seine hauseigenen Apps, die Bestandteil der Betriebssysteme macOS und iOS/iPadOS sind, ist oft eher sperrig als nützlich. Insbesondere in der deutschen Sprache. Anwendungen wie „Musik“, „Fotos“, „Karten“, „Notizen“ und andere Bordwerkzeuge in Apple Betriebssystemen sind der (durchaus lobenswerte) Versuch, die Dinge beim einfachst möglichen Namen entsprechend ihrer Aufgabe zu nennen. Doch in der Praxis ist das oft eher sperrig als praktisch.So musste ich zum Beispiel die eben genannten Namen extra in Anführungszeichen setzen, um klarzumachen, dass ich damit die entsprechenden Programme und nicht die Dinge an sich meine. Doch von sprachlichen Stolpersteinen abgesehen könnten manche dieser App-Namen bei Mac- oder iOS/iPadOS-Neueinsteigern auch einen falschen Eindruck über deren Zweck vermitteln. Vorschau ist ein gutes Beispiel dafür. (Und ich lasse die Anführungszeichen dafür fortan weg.)Vorschau impliziert namentlich eine Schnellansicht von Dateien und Bildern. Das trifft im Prinzip auch zu, aber dafür gibt es in macOS eigentlich die Quick-Look-Funktion. Dabei wird eine (oder mehrere) markierte Datei nach Druck auf die Leertaste angezeigt und nach erneutem Tastendruck wieder ausgeblendet – ohne die Datei explizit in einem Programm zu öffnen.In einer Quick-Look-Ansicht gibt es (neben ein paar anderen Basisfunktionen und Teilen) einen Button oben rechts, über den die Datei in dem für diesen Dateityp voreingestellten Programm geöffnet werden kann.Beispiel: Klicke eine Bilddatei mit der Endung .jpg- oder .jpeg an, um es zu markieren und drücke dann die Leertaste. Das Bild wird in der Schnellansicht angezeigt.Die im Ordner Programme befindliche App Vorschau ist eine eigenständige Anwendung und dient primär dazu Bilder und PDF-Dateien mit alltäglich benötigten Routinen zu verwalten bzw. zu bearbeiten. Das Menü Einstellungen in Vorschau zeigt dementsprechend auch nur Optionen für Bilder und PDF (im Punkt Allgemein kann nur die Farbe des Fensterhintergrunds angepasst werden).Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar ausgesuchte und besonders praktische Funktionen von Vorschau vorstellen, um Bilder und PDFs zu bearbeiten.