Die WWDC-Einladung als 4K-Wallpaper zum Download

Eines der verschiedenen WWDC-Motive Eines der verschiedenen WWDC-Motive

Die Einladungskarte zur WWDC 2018 unterscheidet sich ziemlich deutlich von den Grafiken der letzten Jahre. Diesmal setzte Apple auf höchst plastische Gestaltung und gestaltete aus typischen Elementen der Benutzeroberfläche von macOS sowie Steuerzeichen eine dreidimensionale UI-Stadtkarte. Martin Hajek, bekannt durch eine Vielzahl hochqualitativer Renderings zu von ihm erdachter Apple-Hardware, hat eine 16 Motive starke Serie an Hintergrundbildern im Stile der Karte angefertigt.Um die Grafiken in 4K-Auflösung zu laden, müssen diese in Hajeks Web-Store gekauft werden - zum Preis von 0 Euro. Nach Angabe der Mail-Adresse erhält man einen Downloadlink und kann dann alle Motive als rar-Datei laden. Neben verschiedenfarbigen Varianten gibt es auch verschiedene Blickwinkel sowie Fokus auf bestimmte Elemente der Karte.Um allerdings selbst zum 3D-Programm greifen zu können, ist der Kauf der Basisdatei erforderlich. Diese wird auf Turbosquid zum Preis von 26 Dollar angeboten. Importieren ließe sich jene Datei in alle gängigen Rendering-Programme wie beispielsweise Maya, Cinema 4D oder auch 3Dstudio.