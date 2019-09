Die Kameras von iPhone 11 und 11 Pro: Überholt Apple die Android-Konkurrenz?

In etlichen Bereichen führend

Deutliche Verbesserungen

Deep Fusion und bessere Porträts

Beste jemals verbaute iPhone-Kamera

Die Fachleute von Digital Photography Review hatten zwar noch nicht die Möglichkeit, die Kameras der neuen Apple-Smartphones zu testen. Sie sind aber bereits jetzt davon überzeugt, dass der kalifornische Hersteller mit iPhone 11 und 11 Pro nicht nur zu den Foto-Platzhirschen aus dem Android-Lager aufschließen, sondern diese sogar übertreffen könnte.In einer umfangreich kommentierten Bilderstrecke kommt DPReview zu dem Schluss, dass die neuen iPhones in Sachen Foto- und Videoqualität zumindest in etlichen Bereichen führend sein dürften. Diese Einschätzung stützen die Experten auf ihre intensive Analyse der technischen Daten und Features, die Apple bereits veröffentlicht hat. Allerdings geben sie auch zu Protokoll, dass beim iPhone-Konzern gegenüber den Spitzenmodellen der Konkurrenz durchaus Nachholbedarf bestand.DPReview zufolge werden sich die zahlreichen Verbesserungen, die das Kamerasystem von iPhone 11 und 11 Pro im Vergleich zu den Vorgängermodellen aufweist, deutlich bemerkbar machen. Die Experten heben insbesondere die Vorzüge des Ultraweitwinkel-Objektivs hervor, darüber verfügen bereits etliche Android-Smartphones. Auch in Sachen HDR und vor allem bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit sehen sie Apple nunmehr auf mehr als Augenhöhe mit der Konkurrenz. Aufgeholt haben dürfte der iPhone-Konzern ihrer Einschätzung nach auch beim Nachtmodus, hier ist bislang Googles Pixel 3 der absolute Platzhirsch in Sachen Qualität.Weitere Gründe für die zu erwartende hohe Qualität der Kamerasysteme von iPhone 11 und 11 Pro sind nach Ansicht der DPReview-Experten unter anderem Deep Fusion und der verbesserte Porträtmodus sowie die ausgefeilten internen Bildverarbeitungsroutinen, welche Apple unter anderem mit einer Anpassung ans jeweilige Motiv ausgestattet hat. Mit der Unterstützung des P3-Farbraums nimmt der iPhone-Konzern eine Spitzenposition ein. Als herausragend betrachtet DPReview die Möglichkeit, mehrere Videos gleichzeitig aufnehmen zu können.Insgesamt kommt Digital Photography Review zu dem wenig überraschenden Schluss, dass die Kameras von iPhone 11 und 11 Pro die besten sein dürften, die Apple je in eigenen Geräten verbaut hat. Ob es sich dabei aber um die besten Smartphone-Kameras der Welt handelt, könne man erst ermitteln, wenn man die Geräte in Händen halte und intensiv testen könne. Außerdem bleibe abzuwarten, mit welcher Qualität Google demnächst aufwarte, wenn das Pixel 4 auf den Markt erscheine.