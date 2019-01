Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Für alle Angebote gilt

Wer gerne Abenteuer auf dem iPad/iPhone erlebt, kann diese Woche für „kleines Geld“ in die Vollen gehen. Kleine Tools – auch für frischgebackene Eltern und Dart-Spieler – runden die Sammlung ab. Auf dem Mac trifft ein Top-Tool auf zwei erstklassige Editoren, einen für Romane und einen für Zeitraffer-Filme. Alle Filme des renommierten Animationsstudios Pixar hat Disney momentan vergünstigt. Wir haben einen Oscar-Gewinner ausgewählt. Zusätzlich steht eine Dokumentation über die Erfolgsgeschichte Pixars bereit. Daneben sind die überraschend gelungene Fortsetzung der Rocky-Saga, ein Krimi mit Jeff Brigdes und ein spanisches Frauen-Drama gelistet.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 5,49 Euro (iOS 10+)Viele Geheimnisse, ein reibungsloses Gameplay sowie ein entzückender Soundtrack machen den Nachfolger von Preisträger Alto's Adventure zu einem Top-Titel.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Das Studio der Originaltitel hat Portal und Bridge Constructor kunstvoll zu einem süchtigmachenden Spiel verschmolzen. Hunderte Nutzer bewerteten es im Durchschnitt mit 4,8 von 5 Punkten.statt 1,99 Euro (ab iOS 9)Ob Hochzeitstag, iPhone-Präsentation oder Urlaubsbeginn: Die App zeigt an, wie viele Tage noch zu dem Ereignis fehlen und wie viele vergangen sind.statt 4,49 Euro (ab iOS 12)Der prämierte Begleiter für frischgebackene Eltern erklärt detailiert die Entwicklungsphasen und Empfindlichkeiten des Babies bis ins Alter von 18 Monaten.statt 5,49 Euro (ab iOS 9)Liebevoll gemachtes Erkundungs- und Puzzle-Abenteuer, in dem der Spieler per Point & Click tolles Design und schöne Musik erlebt.statt 4,49 Euro (ab iOS 9)Mit einer der besten Dart-Apps können sich bis zu sechs Spieler die Ergebnisse ihrer Matches anzeigen lassen.statt 2,99 Euro (ab iOS 8)Mit innovativen Ansichten und hoher Übersichtlichkeit glänzt die App, die auf ausgewählte iOS-Kalender zugreifen kann.statt 10,99 Euro (ab macOS X 10.10)Das Tool mit über 600 Fünf-Sterne-Bewertungen organisiert jeden Ordner nach integrierten oder benutzerdefinierten Regeln.statt 19,99 Euro (ab macOS 10.13)Die Profi-App für Zeitrafferaufnahmen beherrscht Entflimmern, Stapelbearbeitung von hundertausenden Bildern sowie Fähigkeiten zur Fotobearbeitung und -analyse.statt 43,99 Euro (ab macOS 10.6.6.)Die englischsprachige Software bietet eine Menge innovative und nützliche Werkzeuge, um Autoren beim Schreiben ihres Romans zu unterstützen.statt 13,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Drama mit Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Regisseur: Ryan CooglerRotten Tomato: 95%, Metacritic: 82In dem neuen Kapitel der Rocky-Saga übernimmt Sylvester Stallone den Part des Trainers. Das Drama hat 46 Preise gewonnen und war für einen Oscar nomminiert.statt 13,99 EuroAnimierter Familienfilm von Adrian Molina, Matthew Aldrich. Regisseur: Lee UnkrichtRotten Tomato: 97%, Metacritic: 81Das Pixar-Werk hat zwei Oscars mit der Geschichte um einen aufstrebenden Musiker und seiner außergewöhnlichen Reise in das magische Land seiner Ahnen gewonnen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco. Regisseur: Sebastián LelioRotten Tomato: 94%, Metacritic: 86Aus ihrer Beziehung mit einem 20-Jahre älteren Mann sieht sich Marina geworfen als er stribt und sie plötzlich unangenehme Fragen der Polizei beantworten muss.statt 8,99 EuroKrimi mit Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. Regisseur: David MackenzieRotten Tomato: 97%, Metacritic: 88Zwei Brüder verüben eine Reihe Banküberfälle, um ihre verschuldete Farm zu retten. Dabei ernten sie teilweise Zustimmung aus der Bevölkerung und die Verfolgung durch einen kompromisslosen Ranger.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Dokumentation von Leslie IwerksRotten Tomato: 86%, Metacritic: 73Die Doku führt den Zuschauer hinter die Kulissen des Studios, das den Weg für eine völlig neue Generation von Animationsfilmen bereitete und die Filmkunst maßgeblich beeinflusste.