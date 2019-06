DOOM kostenlos auf iOS: Bethesda sucht Nutzer, die per Stream spielen wollen

Bethesda

Doom kam 2016 für Windows heraus und soll in Zukunft auch auf iOS laufen – allerdings nur per Stream

Doom 2016 mit Geräten ab iOS 11

Der Spiele-Verlegerhat eine Test-Aktion ins Leben gerufen, bei der iOS-Nutzer die 2016er-Auflage des First-Person-Shootersauf ihrem Gerät spielen sollen. Möglich sei dies über die unternehmenseigene Streaming-Technologie, die das Unternehmen nun auf der Spielemesse E3 zeigte. Die Teilnahme an der Beta-Test-Lotterie ist genauso kostenlos wie der Test selbst. Allerdings setzt sie eine Gratis-Registrierung bei der konzerneigenen Plattformvoraus. Doom kostet regulär 19,99 Euro.Die neue Streamingtechnologiewendet sich an Spieleprogrammierer und soll die bestehende Streaming-Anbindung – etwa über Google Stadia – optimieren. Bethesda spricht von 20 Prozent niedrigerer Latenz pro Bild und 40 Prozent weniger Bandbreite, die der Gaming-Stream bei gleichbleibender Qualität verbraucht. Damit soll man die aktuelle Doom-Version in 4K mit 60 Fps (frames per second/ Bilder pro Sekunde) spielen können.Der Test funktioniert mit iPhones und iPads ab iOS 11. Spannend ist dabei, dass der Hersteller den Betabetrieb zunächst für iOS und später erst für Android und PC öffnet. Bethesda ist in der Mac-Gamerszene dafür bekannt, keine Portierungen für die Plattform mit dem angebissenen Apfel zuzulassen. Es kursierte eine Zeit lang gar das Gerücht, in der Chefetage des Vertriebs von Titeln wieodersitze ein ausgewiesener Mac-Gegner, der die Umsetzung aktiv verhindere.