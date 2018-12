Chrome bekommt 2019 den Dark Mode

Dark Mode auf Systemebene

Januar oder März?

Jedes Chrome-Update wird von Google mit einem vollen Versionssprung bedacht, weswegen den meisten Nutzern vermutlich gar nicht bewusst ist, auf welche Versionsnummer sie gerade setzen. Die Auflösung: Momentan befindet sich Chrome 71 im Einsatz. Eine wichtige Änderung steht für Chrome 72 oder 73 an, wie jetzt aus Code-Änderungen im Open-Source-Projekt Chromium hervorging. Da es sich bereits um bestätigten Code handelt, der den Review-Prozess passierte, bezieht sich die Umstellung auf ein sicheres neues Feature – lediglich der Zeitplan ist noch unbekannt. Ab der nächsten oder übernächsten Version verfügt auch Chrome demnach über den mit macOS Mojave eingeführten Dark Mode.Es handelt sich nicht nur um ein Theme, mit dem die Optik des Dark Modes nachempfunden wird, sondern um den Dunkelmodus auf Systemebene. Wer unter MacOS 10.14 Mojave auf das dunkle Gewand umgeschaltet hat, erhält ab dann auch Chrome mit schwarzer Oberfläche. Dies betrifft alle Flächen, Boxen, Menüs, die Lesezeichenleiste sowie leere Browserfenster. Helle Webseiten bleiben natürlich erst einmal hell, wenngleich im Laufe des kommenden Jahres auch ein Dark Mode für Web-Inhalte ansteht (via CSS und der Media-Query "prefers-color-scheme). Seit Oktober ist beispielsweise eine Erprobung mit der Safari Technology Preview möglich. Der Anpassungsaufwand für Webseiten-Betreiber fällt meist sehr hoch aus, weswegen wohl noch auf längere Zeit hin fast alle Web-Angebote hell erstrahlen.Einem Chrome-Entwickler zufolge ist die Arbeit an der dunklen Chrome-Oberfläche noch nicht abgeschlossen. Eine Herausforderung stelle beispielsweise dar, sichtbare optische Unterschiede zum Inkognito-Modus zu schaffen – der seit jeher über eine schwarze UI verfügte. Wenn Google die Einführung noch nicht für das Januar-Update vorsieht, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach erst im März so weit sein. Googles üblicher Entwicklungszyklus sieht vor, alle sechs Wochen ein Update für alle Nutzer zu verteilen.