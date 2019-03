Chrome 73 bringt Dunkel-Modus mit

macOS Mojave, vorgestellt im letzten Sommer und in der finalen Version seit Oktober 2018 verfügbar, bringt einen systemweiten, optionalen Dunkel-Modus mit – alle Bedienelemente, Fenster, das Dock und die Menüleiste zeichnen sich auf Wunsch in Schwarz- und Grautönen. Viele bekannte macOS-Apps sind bereits an den Dunkel-Modus angepasst. Apps, welche den Dunkelmodus noch nicht unterstützen, stechen leider sehr auf dem Desktop hervor: Diese stellen Fenster und Bedienelemente weiterhin im hellen Design dar.Der beliebte Webbrowser Google Chrome brachte bis vor kurzem noch keine Unterstützung für den Dark Mode mit – Hinweise, dass Google aber an der Unterstützung arbeitet, gab es aber schon im Dezember 2018 Mit Chrome 73 liefert Google nun ein Update aus, welches den beliebten Browser an den Dark Mode anpasst. Die Optik erinnert etwas an Browserfenster aus Vorversionen, die im privaten Modus geöffnet wurden:Leider versäumte es Google, die Einstellungen oder den Lesezeichenmanager ebenfalls an den Dunkel-Modus anzupassen – diese erstrahlen weiterhin im gewohnten hellen Look. Zumindest aber alle Elemente des eigentlichen Browserfensters zeigen sich im dunklen Look.Neben dem Dark Mode bringt Google Chrome 73 Tab-Gruppen zur Organisation von vielen geöffneten Webseiten und Unterstützung für die Media-Tasten (Pause, Play usw.) auf der Tastatur mit. Die Bild-in-Bild-Funktion für Videos lässt sich nun auch aktivieren, wenn die Webseite eigene Bedienelemente für die Videosteuerung einblendet – vormals war es hier nur auf Umwegen möglich, ein Video direkt auf dem Desktop mittels der Bild-in-Bild-Funktion abzuspielen.Chrome 73 setzt OS X 10.10 Yosemite voraus – der Dunkel-Modus wird aber nur auf macOS 10.14 Mojave unterstützt. Das Update ist in den meisten Fällen bereits automatisch durch den Google-Update-Dienst installiert – alternativ steht die neuste Version auf der Chrome-Webseite zur Verfügung.