Bericht: iPhone X ohne Displaynase soll 2019 kommen

iPhone 2018

Apples Idealvorstellung für das iPhone X war, die gesamte Gehäusefront zu einem einzigen großen Display zu gestalten. Dafür musste der Homebutton inklusive Touch ID weichen und ebenso die streng rechteckige Displayform. Während sich über die abgerundeten noch diskutieren ließe, stieß aber die prominente Sensoren-Einkerbung (»notch«) bei vielen als Design-Fehler sauer auf, war eine der meistgenannten Kritikpunkte an dem sonst meist sehr positiv bewerteten Gerät.Einem aktuellen Bericht von ET News zufolge plant Apple, diesen »Design-Fehler« schnellstmöglich zu beseitigen. Bereits für die übernächste iPhone-Generation, geplant für Herbst 2019, solle eine echte »Full-screen front« eingeführt werden und die Displaynase verschwinden. Zuletzt hatte es aus gleicher Quelle geheißen, die Nase solle durch Vereinigung mehrerer Sensoren lediglich etwas schmaler werden (MTN berichtete: ). Nun jedoch habe Apple beschlossen, den blinden Fleck gänzlich zu beseitigen und sei fortan in Gesprächen mit Zulieferern, wie dies erreicht werden könne.Für dieses Ziel ist es notwendig, sämtliche Sensoren in der Notch auf andere Areale aufzuteilen, da Apple sicherlich auf keine davon verzichten möchte. Allein die Gesichtserkennung Face ID benötigt mehrere Sensoren: eine Infrarotkamera, einen Infrarotbeleuchter und einen Punktprojektor. Ob und wie einzelne davon zusammengelegt und unter, bzw. in das Frontdisplay integriert werden können, ist noch gänzlich unbekannt. Der Einbau von Sensoren innerhalb des Displays hat sich bereits beim Fingerabdrucksensor Touch ID als schwieriger als gedacht herausgestellt. Weiterhin müsste Apple eine neue Position für den Näherungssensor, den Umgebungslichtsensor, Lautsprecher und Mikrofon finden.Face ID und das (fast) randlose Display sollen sich noch in diesem Jahr auf allen neuen iPhone-Modelle ausweiten, mit Ausnahme eines möglichen iPhone SE 2. Für die Hauptgeneration im Herbst 2018 sind drei Modelle vorgesehen: zwei OLED-iPhones mit 5,8'', bzw. 6,5'' und eine Variante mit klassischem LCD mit einer Displaygröße von 6,1'' oder 6,2''. Alle drei Versionen sollen das iPhone-X-Design aufweisen.Weiterführende Links: