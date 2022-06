Bericht: Neues iPad auf dem Weg – Lightning verschwindet aus dem Sortiment

Basis-iPad wird deutlich aufgewertet

Der 2012 eingeführte Lightning-Anschluss ist bei Apple auf dem Rückzug. Dies trifft derzeit zwar in erster Linie auf das iPad-Sortiment zu, allerdings dürfte es auch beim iPhone nur noch eine Frage der Zeit sein. Bereits lange vor der EU-Verordnung hinsichtlich einheitlicher Ladestecker war bereits die Rede davon, Apple sehe keine große Zukunft mehr für den nicht mehr so jungen Standard. Stattdessen verlaufe die Entwicklung zweigleisig – einerseits hin zu USB-C, andererseits aber zu anschlusslosen Smartphones.Einem neuen Bericht zufolge ist zumindest beim iPad bald Feierabend für Lightning. Das iPad Pro setzt schon länger auf USB-C (seit 2018), das iPad Air sowie das iPad mini folgten mit der letzten Modellüberarbeitungen. Somit befindet sich nur noch ein Modell mit Lightning im Sortiment, welches allerdings ebenfalls vor der Ablösung steht.Die schlicht "iPad" genannte Serie ist für Apple ein Kassenschlager, denn zu vergleichsweise günstigen Preisen erhält man ein vollwertiges Tablet – ohne Touch ID oder den schnellsten Chip, dennoch in Hinblick auf Preis/Leistung ein sehr attraktives Angebot. Wie es jetzt heißt, werde es in absehbarer Zeit größere Änderungen geben. Eine davon: Lightning weicht, stattdessen erfolgt die Umstellung hin zu USB-C. Außerdem komplettiert Apple den Wechsel von LTE auf 5G, auch das günstigste iPad funkt fortan wohl im 5G-Netz.Die zehnte Generation des iPads soll zudem ein größeres Display aufweisen, angeblich 10,5 oder sogar 10,9 Zoll. Unterschiede zu den teureren iPads werde es aber weiterhin geben, denn DCI-P3 oder mehr Helligkeit seien Spezifikationen der höher positionierten Geräte. Momentan setzt das iPad (9. Generation) auf einen Chip des Typs A13 Bionic, die nächste Serie bringt einen A14 Bionic mit. Angesichts der zahlreichen Funktionen, für die iPadOS einen M1-Chip benötigt, bietet sich also weitere Differenzierung, verglichen mit iPad mini, Air oder Pro.Keine konkreten Informationen liegen zum Design des kommenden iPads vor. Wenn allerdings ein deutlich größeres Display verbaut ist, dürfte es einige Änderungen geben. Von schmaleren Displayrändern kann man fest ausgehen, da ansonsten die Abmessungen deutlich steigen würden. Face ID (inklusive Notch) gilt indes als ausgeschlossen. Die Ankündigung des iPads der zehnten Generation findet aller Wahrscheinlichkeit im Sommer oder Herbst statt.