Banking-App: iFinance 4.4 unterstützt Amazon-Kreditkarten, bringt interaktive 2D-Charts und mehr - 50%-Aktion

Neuerungen in iFinance 4.4

Preisaktion 50 Prozent

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat ein größeres Update für iFinance vorgestellt (Store: ). Als Banking-App bietet iFinance natürlich Online-Abruf von Kontodaten sowie eine Überweisungsfunktion, doch auch als leistungsfähiges Haushaltsbuch stellt es eine Vielzahl von Auswertungen und Analysefunktionen zur Verfügung. Während sich die meisten Banking-Programme in erster Linie auf Kontoverwaltung beschränken, liegt der Fokus von iFinance darauf, die vorhandenen Daten auszuwerten und dem Nutzer einen besseren Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu ermöglichen. iFinance 4 gibt es sowohl für den Mac als auch für iPhone und iPad - die iOS-Version enthält zudem auch eine App für die Apple Watch, um den Kontostand unterwegs ansehen oder direkt an der Supermarktkasse Ausgaben eintragen zu können. Außerdem lassen sich in iFinance beliebig viele Datenbanken anlegen - beispielsweise eine für die privaten Finanzen, eine für das Familienkonto und eine für den Verein.Das für alle Kunden von iFinance 4 kostenlose Update auf Version 4.4 bringt unter anderem eine Ausweitung der Interaktivität in den Auswertungen mit. Die übersichtlichen 2D-Diagramme blenden nun bei Bedarf nützliche Hilfslinien ein und zeigen die Werte für den Bereich oder Zeitpunkt, auf dem die Maus ruht, genau an. Ganz neu ist die Zeitvergleichs-Darstellung, in der sie zwei frei wählbare Zeiträume direkt gegenüberstellen können, um eventuelle Mehr- oder Mindereinnahmen, bzw. sonstige Änderungen leicht abzulesen. Für mehr Überblick können Sie verschiedene Diagramme in einen Ordner packen und gleichzeitig betrachten. Dem häufig geäußerten Kundenwunsch entsprechend bringt iFinance nun auch eine Online-Anbindung an Amazon-Kreditkarten mit, um die dortigen Umsätze abzurufen und wie gewohnt in die Analysen und Auswertungen der App einfließen zu lassen.iFinance steht für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch zur Verfügung und wird exklusiv über den Mac App Store, bzw. iOS App Store vertrieben. Anlässlich des Updates steht ein Umsteiger-Rabatt von 50 Prozent zur Verfügung. Damit kostet iFinance 4.4 auf dem Mac nur 19,99 Euro ( ) statt 39,99 Euro. Die Mobilvariante ist so lange auf 4,99 Euro ( ) statt 9,99 Euro reduziert. Vorausgesetzt werden OS X 10.10 Yosemite oder neuer bzw. iOS 9 oder neuer.Weiterführende Links: