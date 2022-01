Apples VR-Headset: Kein "All-Day"-Gerät – Apple verfolgt anderen Ansatz als Facebook

"Mixed-Reality-Headset" für Gaming und mehr

Headset-Präsentation bei WWDC?

Die Präsentation eines VR/AR-Headsets von Apple noch in diesem Jahr wird immer wahrscheinlicher. Mehr und mehr Gerüchtemeldungen und Experteneinschätzungen deuten darauf hin. Nachdem bereits viele Details zu möglichen Hardware-Features durchgesickert sind, stellt sich nach wie vor die Frage nach dem konkreten Einsatzzweck des Apple-Headsets. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hat dazu kürzlich eine Einschätzung abgegeben. Apple plane demnach kein "Metaversum" a la Facebook und anderer Unternehmen, das Nutzer komplett von der realen Welt abkapselt. Der Ansatz in Cupertino sei ein anderer, so der Brancheninsider.Gurman beruft sich in seinem Newsletter "Power On" auf namentlich nicht genannte Quellen, die ihm vor Kurzem neue Einblicke in Apples Headset-Strategie gaben. Die Idee einer allumfassenden virtuellen VR-Welt, in die Anwender praktisch den ganzen Tag über eintauchen und sich von der realen Welt abnabeln können, sei in Apples Planungen nicht vorgesehen. Stattdessen schwebe dem Unternehmen aus Cupertino ein Mixed-Reality-Nutzungserlebnis vor, das sich situativ für bestimmte Anwendungen einsetzen lasse. Dazu zählen Gaming, Kommunikation und Konsum von Multimedia-Inhalten (beispielsweise YouTube-Clips oder Filme).Zwar ist es auch mit den genannten Anwendungsbereichen möglich, für Stunden oder gar den ganzen Tag in eine virtuelle Welt abzutauchen, doch unterscheidet sich der Feature-Ansatz trotzdem von Unternehmen wie Meta – die an allumfassenden VR-Hardwarelösungen für alle Bereiche des (Online-)Lebens tüfteln. Während Apple Nutzern "nur" die Gelegenheit geben möchte, bei bestimmten Apps und Dienstleistungen von den Möglichkeiten eines VR-Headsets zu profitieren, sehen Facebook und Co. eine vollständige virtuelle Welt vor, die alle Bedürfnisse des Anwenders abdeckt. Das Unternehmen aus Cupertino verfolge dagegen explizit keinen "All-Day"-Ansatz für das VR-Headset und lehne eine solche Herangehensweise sogar ab, so Gurman.Aktuell lässt sich der Termin von Apples Headset-Präsentation noch nicht genau abschätzen. Eine gute Gelegenheit wäre beispielsweise die Entwicklermesse WWDC im Juni. Zwischen Vorstellung und Marktstart dürften zudem mindestens einige Monate liegen. Preislich soll das Apple-Headset bei 3000 US-Dollar oder mehr liegen.