Apple tritt Open Source-Initiative der Filmindustrie bei

Open Source Projekte für Apple-Plattformen anpassen

Neue Technologien für visuelle Effekte, Animationen und Geräusche

Apple hat sich der Academy Software Foundation als „Premier“-Mitglied angeschlossen. Das gab die Organisation, die sich um die Entwicklungsförderung von Open Source Software für die Filmindustrie und andere Bereiche kümmert, auf der hauseigenen Website bekannt. Vertreter der Academy Software Foundation zeigen sich erfreut über das prominente Mitglied, dessen Geräte in vielen Bereichen der Unterhaltungsindustrie genutzt werden.„Filmemacher auf der ganzen Welt nutzen Apple-Produkte. Wir freuen uns, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten“, so David Morin (Executive Director der Academy Software Foundation). In erster Linie gehe es bei der Mitgliedschaft Apples darum, sicherzustellen, dass die Open Source Projekte der Organisation optimal für Apples Betriebssysteme und sonstigen Software-Plattformen angepasst werden.Die Academy Software Foundation wurde 2018 von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und der Linux Foundation gegründet, um ein Forum für Open Source Softwareentwickler bereitzustellen und entsprechende Initiativen voranzutreiben. Darüber ist es beispielsweise möglich, Ressourcen untereinander auszutauschen und gemeinsam an neuen Technologien für visuelle Effekte, Animationen und Geräusche zu arbeiten. Tools wie Continuous Integration (CI) ermöglichen es, vereinheitlichte Entwicklungsumgebungen bereitzustellen, an denen sich alle Teilnehmer orientieren können.