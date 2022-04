Apple stellt macOS Server endgültig ein

Nur noch mit macOS 12 Monterey kompatibel

As of April 21, 2022, Apple has discontinued macOS Server. Existing macOS Server customers can continue to download and use the app with macOS Monterey.

Dritthersteller-Lösungen für MDM

Aktuell noch im Mac App Store

Bis OS X 10.7 Lion brachte Apple stets zwei Mac-OS-Versionen auf den Markt: Eine "normale" Version und eine Servervariante. Letzte brachte viele Dienste mit, welche normalerweise auf Servern vorzufinden sind: PHP, MySQL, LDAP-Server, einen Mail-Server und viele weitere Funktionalitäten. Mit OS X 10.7 Lion gab es nur noch eine Betriebssystemvariante – und die zusätzlichen Server-Funktionalitäten konnten im Mac App Store durch Kauf der Server-App nachgerüstet werden.Doch schon seit sehr vielen Jahren speckt Apple die Server-App immer weiter ab – und aktuell besteht diese nur noch aus Nutzer- und Gruppenmanagement, XSan-Verwaltung und Mobile Device Management (MDM).Nun gibt Apple in einem Support-Dokument bekannt, dass macOS 12 Monterey die letzte Betriebssystemvariante sein wird, welche die Server-App noch unterstützt. Apple schreibt in dem englischsprachigen Dokument:Apple gibt in einem auch in deutscher Sprache verfügbaren Support-Dokument Ratschläge , wie man auf Mobile-Device-Management-Lösungen von Drittherstellern wechselt, wenn die nächste macOS-Generation im Herbst in der finalen Version vorgestellt wird – denn diese unterstützt die Server-App dem Support-Dokument nach nicht mehr.Nach wie vor lässt sich die Server-App im Mac App Store für 19,99 Euro herunterladen – doch schon lange sind die Nutzer mit der Server-App mehr als unzufrieden: Diese kommt im Mac App Store nämlich nur auf 1,4 von 5 Sternen – und dies bei 251 Bewertungen im deutschen Mac App Store.