Apple stellt das ClearCase vor und verkauft den "18W USB-C"-Adapter separat

Anders als bei den aktuellen Top-Modellen des iPhone-Sortiments steht das deutlich günstigere iPhone XR in mehreren leuchtenden Farben zur Verfügung. Weiß, Schwarz, Blau, Koralle, Gelb und Rot (Product RED) lauten die momentan angebotenen Varianten. Angesichts des farbigen Gehäuse, was ein sichtbares Unterscheidungskriterium zu den anderen Geräten darstellt, ist es daher nur konsequent, wenn Apple auch die Auswahl an Schutzhüllen dementsprechend anpasst. Schon vor dem Verkaufsstart des iPhone XR tauchte ein durchsichtiges Case auf, das dann überraschenderweise nicht im Oktober auch im Store zur Verfügung stand.Im Oktober verwies Apple nur auf ein vergleichbares Produkt von OtterBox. Das OtterBox Vue Series Case " ist nur via Apple erhältlich, kostet 39,99 Euro, neben der komplett durchsichtigen Version steht auch eine Hülle mit dunkler Schattierung zur Verfügung.Allerdings gibt es ab sofort auch die Apple-eigene durchsichtige Schutzhülle. Das " iPhone XR Clear Case " (Store: ) wird zum Preis von 45 Euro angeboten und besteht aus kratzresistentem Material. Wer sein iPhone über eine Qi-Ladematte auflädt, kann das Clear Case ohne Probleme verwenden. Apple weist explizit daraufhin, das Case nicht vorher entfernen zu müssen.(Store: Noch ein weiteres Zubehörprodukt steht ab sofort zur Verfügung. Den " 18W USB‑C Power Adapter " konnte man bislang nicht einzeln erwerben, denn das Netzteil gab es nur im Lieferumfang des iPad Pro. Apple veranschlagt einen Preis von 35 Euro, ein Kabel ist allerdings nicht enthalten. Apple erwähnt in der Beschreibung, der Power Adapter sei mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel – eine wahrlich nicht überraschende Aussage. Am besten funktioniere das Gerät jedoch mit dem iPad Pro 11" oder dem iPad Pro 12,9" der dritten Generation – diese Empfehlung verwundert da schon eher.Wer sich heute für eine Bestellung entscheidet, erhält den Adapter bis spätestens Dienstag kommender Woche. Vor Ort in den Apple Stores und über Apple Reseller wird das Netzteil natürlich ebenfalls angeboten.