Apple senkt Preise für iPad Pro mit 1 Terabyte

Die Preise fürs iPad Pro 11"

Die Preise fürs iPad Pro 12,9"

Andere Online-Händler nach wie vor teurer

Um mehr als 200 Euro hat Apple heute die Preise für die mit 1 Terabyte Speicher ausgestatteten iPad-Pro-Modelle reduziert. Die Preissenkung betrifft die Varianten mit 11-Zoll- und 12,9-Zoll- Display in den Ausführungen Wi-Fi sowie Wi-Fi + Cellular. Modelle mit weniger Speicher sind bislang nicht günstiger geworden.Für das iPad Pro 11" mit 1 Terabyte Speicher mit Wi-Fi verlangt Apple jetzt nur noch 1.489 Euro, bisher waren es 1.709 Euro. Die Wi-Fi + Cellular-Version kostet ab sofort 1.659 Euro statt 1.879 Euro. Preislich unverändert sind die Ausführungen mit Speichergrößen von 64, 256 und 512 Gigabyte, sie kosten nach wie vor 879 Euro, 1.049 Euro und 1.269 Euro (Wi-Fi) beziehungsweise 1.049 Euro, 1.219 Euro und 1.439 Euro (Wi-Fi + Cellular).Ebenfalls 220 Euro weniger als zuvor verlangt Apple im hauseigenen Online-Store für die 12,9-Zoll-Versionen des iPad Pro mit 1 Terabyte Speicher. In der Wi-Fi-Ausführung kostet das Tablet ab sofort 1.709 Euro, bisher wurden 1.929 Euro verlangt. Die Variante Wi-Fi + Cellular schlägt nun mit 1.879 Euro statt 2.099 Euro zu Buche. Auch beim 12,9-Zoll-Modell bleiben die mit 64, 256 und 512 Gigabyte ausgestatteten Ausführungen preislich unverändert, sie kosten nach wie vor 1.099 Euro, 1.269 Euro und 1.489 Euro (Wi-Fi) beziehungsweise 1.269 Euro, 1.439 Euro und 1.659 Euro (Wi-Fi + Cellular).Die neuen Preise gelten ab sofort in Apples Online Store und in den Apple Stores. Bei anderen Online-Händlern ist die Preissenkung für die Topmodelle offenbar noch nicht angekommen, sie nennen als unverbindliche Preisempfehlung nach wie vor die bisherigen Preise und verlangen daher in aller Regel derzeit mehr als Apple selbst. Das dürfte sich allerdings in Kürze ändern.