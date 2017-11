Apple nimmt Skype aus App Store - in China

Wie mittlerweile von Microsoft bestätigt, wurde Skype zusammen mit einigen anderen Video-Messengern zum letzten Monatswechsel aus dem chinesischen App Store entfernt. Apple kommt hierbei einer Anordnung chinesischer Behörden nach, die den Messengern einen Verstoß gegen lokale Gesetze vorwerfen. Microsoft zeigt sich aber betont zuversichtlich, dass die Entfernung von Skype nur vorübergehend ist.Für Nutzer in China immerhin positiv ist der Umstand, dass die Skype-App zwar nicht neu installiert werden kann, aber sich offenbar noch nutzen lässt, wenn sie sich bereits auf iPhone oder iPad befindet. Apples Vorgehen erinnert an die VPN-Aktion vor einigen Monaten, bei der viele iOS-Apps zum Aufbau verschlüsselter privater Netzwerkverbindungen aus dem App Store genommen wurden (MTN berichtete: ). Diese VPN-Apps werden in China dazu verwendet, um auf blockierte Dienste wie Dropbox, Facebook, Gmail, Instagram, Twitter, Wikipedia oder YouTube zurückzugreifen.