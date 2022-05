Apple macht Akkutausch wieder günstiger – nach kürzlicher Preiserhöhung

März: Preiserhöhung – Mai: Rücknahme

Akkutausch kostet wieder maximal 74,99 Euro

Apples Reparaturprogramm für Instandsetzungen in Eigenregie ist noch recht jung. Seit Ende April ist es in den USA möglich, iPhones der Serien 12, 13 und SE (2022) samt offizieller Werkzeuge und Schrauben in den eigenen vier Wänden zu zerlegen und defekte Komponenten auszutauschen. Allerdings handelt es sich zumindest aus rein finanzieller Sicht nur um ein bedingt interessantes Programm, immerhin bezahlt man in den meisten Fällen mehr, als direkt einen Apple Store oder anderen Service-Anbieter zu beauftragen. In verschiedenen Diskussionen kommt daher immer wieder das Argument, es handle sich um ein reines Alibi-Programm, welches bewusst unattraktiv gestaltet wurde, um weiterhin den für Apple lukrativen Reparaturmarkt in der Hand zu behalten.Erst Anfang März hatte Apple die Preise für den Akkutausch beim iPhone erhöht, nun kommt es wieder zu einer überraschenden Absenkung. In Anbetracht der Preisgestaltung des "Self Repair"-Programms ist dies doppelt überraschend, denn die Unterschiede werden so noch deutlicher. Wirft man einen Blick auf Apples offizielle Tabelle , so dokumentiert Apple wieder 55 Euro bzw. 74,99 Euro für das Auswechseln eines Akkus – je nach iPhone-Modell. Folgendermaßen teilt das Unternehmen die Geräte in zwei Preisklassen auf:Offensichtlich hat Apple also die Preiserhöhung wieder rückgängig gemacht, denn letzte Woche hätte man noch 87,09 Euro für die teureren Modelle entrichten müssen. Allerdings waren die tatsächlich veranschlagten Preise etwas verworren – ging man mit einem defekten Akku nämlich in einen Store, so berechnete dieser auch zuvor lediglich 74,99 Euro. Die auf der Webseite genannten 87,09 Euro galten wohl ausschließlich für den Online-Service. Warum es allerdings für zwei Monate den Aufschlag von rund 11 Euro gab, bleibt weiterhin Apples Geheimnis. Das Unternehmen kommentierte weder die im März genannte Preiserhöhung noch die jetzt erfolgte Reduzierung.