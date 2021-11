Apple Week bei Media Markt: Die besten Angebote

iMac 27"

Der "Black Friday" wirft bereits seine Schatten voraus, etliche Onlinehändler bewerben die Rabattaktionen, welche in diesem Jahr am 26. November stattfinden, bereits mit diversen aktuellen Sonderangeboten. Media Markt veranstaltet zurzeit eine Apple Week, in deren Rahmen es unter anderem das MacBook Air M1 sowie weitere Computer und Tablets sowie AirPods und iPhone-Zubehör zu reduzierten Preisen gibt. Wir haben die besten Angebote herausgesucht.statt 1.129,00 €Das MacBook Air (2020) mit M1-Chip, 7-Core-GPU, 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD bietet Media Markt im Rahmen der Apple Week so günstig an wie kaum ein anderer Onlinehändler. Lediglich Amazon hält wie üblich beim aktuellen Tiefpreis von 949,00 Euro mit. Das leistungsfähige und energieeffiziente Notebook aus Cupertino mit 13,3-Zoll-Retina-Display hält mit einer Akkuladung laut Apple bis zu 18 Stunden durch. Es verfügt über zwei Thunderbolt-3-Ports und eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse sowie WLAN 6 und Bluetooth.statt 1.899,00 €Der iMac 27" gehört zu den Geräten, welche Apple noch nicht auf die hauseigenen Prozessoren umgestellt hat. Zum alten Eisen gehört der All-in-One-Desktop trotzdem nicht, denn er wird nach wie vor angeboten und noch etliche Jahre von Apple unterstützt. Media Markt bietet den Computer mit einem Intel Core i5 der zehnten Generation, Radeon Pro 5300 und Retina 5K-Display sowie 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD zum absoluten Tiefpreis an, nur bei Amazon ist er aktuell ebenfalls für knapp 1.300 Euro zu haben., Intel Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 1.399,00 € statt 2.249,00 €statt 649,00 €Das iPad Air mit 64 Gigabyte Speicher gibt es im Rahmen der Apple Week ebenfalls äußerst günstig. Das Tablet verfügt über ein 10,9 Zoll großes Liquid Retina Display mit True Tone und P3-Farbraum. Der Prozessor A14 Bionic mit Neural Engine sorgt für eine hohe Geschwindigkeit bei Apps und Spielen. Das iPad Air ist kompatibel zum Apple Pencil der zweiten Generation., 64 GB - 349,00 € statt 449,00 €statt 429,00 €Außer im Hinblick auf das Display unterscheidet sich die Apple Watch Series 6 technisch kaum von ihrer Nachfolgerin, leistet also ebenso gute Dienste. Media Markt bietet sie derzeit in der Größe 40 Millimeter zum günstigen Preis an, und zwar das Modell mit Aluminium-Gehäuse in Blau und passendem Sportarmband. Andere Farben kosten ein paar Euro mehr. Das GPS-Modell verfügt über das bekannte Always-On Retina Display, es misst unter anderem den Sauerstoffgehalt im Blut und unterstützt Apples EKG-App. Zahlreiche weitere Anwendungen sind im iOS App Store verfügbar.statt 279,00 €Apples kabellose In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung und MagSafe-Ladecase sind bei Media Markt zurzeit 50 Euro günstiger zu haben als in Apples hauseigenem Online-Store. Die Hörstöpsel unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verfügen über einen adaptiven Equalizer, welcher die Musik automatisch an die Ohren des Trägers anpasst. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass man das Umfeld hört und entsprechend reagieren kann.- 115,00 € statt 149,00 €statt 99,00 €Den smarten Lautsprecher aus Cupertino verkauft Media Markt aktuell 15 Euro günstiger als Apple selbst. Der kompakte Smartspeaker bietet einen für seine Größe überraschend guten Klang und kann darüber hinaus auch als Zentrale für Apples Smarthome-Service namens HomeKit fungieren. Der HomePod mini arbeitet nahtlos mit anderen Geräten des iPhone-Konzerns zusammen, zwei der Lausprecher lassen sich zudem als Stereopaar nutzen.Wer Apples Musikstreamingdienst in einem stationären Media Markt oder auf den Internetseiten des Händlers abonniert, erhält vier kostenlose Probemonate. Das Abo verlängert sich nach deren Ablauf automatisch, dann werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Eine Kündigung ist allerdings jederzeit möglich. Wer bis einschließlich 18. November in einem Media-Markt-Ladengeschäft eine App-Store- oder iTunes-Store-Guthabenkarte kauft, erhält einen Bonus in Höhe von 15 Prozent. Voraussetzung ist die Einlösung bis spätestens 2. Dezember.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.